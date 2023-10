Impatto mancato tra un caccia cinese un B-52 americano. Il comando Usa: è arrivato a meno di 3 metri (video)

L’esercito statunitense ha accusato Pechino di condurre manovre “pericolose”, dopo che un caccia cinese ha sfiorato a meno di tre metri un bombardiere nel Mar Cinese Meridionale. Nello stesso giorno in cui il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha dichiarato che Pechino vorrebbe “ridurre le incomprensioni”con gli Stati Uniti, il Comando indo-pacifico Usa ha reso noto in un comunicato che un caccia “J-11” delle forze aeree del gigante asiatico si sarebbe avvicinato in maniera sospetta a un bombardiere “B-52 americano”.

Il video del mancato impatto tra il caccia cinese e il B-52 diffuso in Rete

Il Comando ha lamentato che il pilota cinese ha volato in “maniera non sicura e poco professionale”, “avvicinandosi con una velocità eccessiva e incontrollata, volando sotto, davanti ed entro i 10 piedi (3 metri, ndr) dal B-52, mettendo entrambi gli aerei in pericolo di collisione”. Un video diffuso da Washington mostra il caccia avvicinarsi all’aereo americano, di notte e in condizioni di scarsa visibilità, “in modo contrario alle leggi internazionali sulla sicurezza”.Washington diffonde il video: “Il pilota del caccia cinese è stato poco professionale”.

Pechino: “Gli Usa non possono mostrare i muscoli alle porte della Cina”

Secondo la Casa Bianca, dall’autunno del 2021 ne sono stati registrati almeno 180. Il Mar Cinese Meridionale è spesso teatro di manovre militari, incidenti e minacce tra Pechino e i Paesi limitrofi, fra isolotti contesi e le tensioni su Taiwan.

La Cina continuerà ad adottare misure risolute per tutelare la sua sovranità, sicurezza e integrità territoriale. È il commento della portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, dopo che l’esercito americano ha diffuso il video del mancato impatto. Gli Stati Uniti “hanno inviato aerei militari dall’altra parte del mondo per mostrare i muscoli alle porte della Cina. Questa è la causa principale dei rischi per la sicurezza marittima e aerea”, ha aggiunto Mao nel briefing quotidiano. Non è la prima volta che avviene questo tipo di incidenti, ma stavolta la collisione è stata sfiorata davvero per poco. Le conseguenze, anche a livello bellico, sarebbero state davvero imprevedibili.