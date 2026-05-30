Cavalli della parata del 2 Giugno in fuga per le strade di Roma: il caos scatenato da alcuni petardi (video)

Tra Colombo e Pontina

Cavalli al galoppo non nella prateria, ma su alcune strade di Roma: la scena degna di un film western è stata immortalata da molti automobilisti nella notte tra sabato e domenica, quando un gruppo di cavalli è fuggito dalle scuderie temporanee allestite a Roma per le celebrazioni del 2 Giugno.

Secondo le prime ricostruzioni, gli animali sarebbero scappati dall’area allestita nei pressi di via dei Fori Imperiali, dove sono in corso le prove e i preparativi per la tradizionale parata militare della Festa della Repubblica.

Sarebbero stati alcuni fuochi d’artificio sparati prima delle prove del 2 giugno a far imbizzarrire e scappare una trentina di cavalli dall’area delle prove alle Terme di Caracalla, che hanno ingaggiato una corsa al galoppo tra le auto lungo via Cristoforo Colombo. Il bilancio è di due militari e un poliziotto feriti. Anche una quindicina di cavalli sarebbero rimasti feriti in modo lieve.

I carabinieri di Roma Centro hanno avviato subito accertamenti e hanno avvertito la procura a cui verrà inviata un’informativa. Le ipotesi per cui si procede al momento sono di lesioni e accensione di fuochi non autorizzata. Secondo indiscrezioni, ora al centro di verifiche, a sparare un petardo potrebbe essere stato un vigile urbano.

Cavalli al galoppo sulla Colombo: cittadini increduli

Poco prima della mezzanotte, circa una dozzina di cavalli – secondo alcune testimonianze addirittura una trentina – sono stati avvistati mentre percorrevano via Cristoforo Colombo in direzione Eur e Ostia.

I video pubblicati sui social mostrano gli animali correre liberamente tra le carreggiate, sotto gli occhi increduli degli automobilisti e dei residenti.

Alcuni cavalli sarebbero fuggiti ancora sellati, con parte dell’equipaggiamento utilizzato durante le prove della parata.

L’inseguimento tra Eur, Pontina e Grande Raccordo Anulare

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine.

Le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale hanno bloccato il traffico per evitare incidenti e mettere in sicurezza sia gli automobilisti sia gli animali. Dietro il branco si sono mossi anche Carabinieri con i mezzi per il trasporto dei cavalli e motociclisti della Guardia di Finanza.

Secondo diverse testimonianze, alcuni degli animali sarebbero riusciti a raggiungere l’area del Laghetto dell’Eur per poi dirigersi verso la via Pontina, poco prima dell’imbocco del Grande Raccordo Anulare. Una corsa che ha trasformato per oltre due ore la viabilità della zona in un autentico rompicapo.

Quartieri paralizzati e traffico in tilt

Le conseguenze si sono fatte sentire soprattutto nelle zone di Caracalla, Aventino, Ostiense, Piramide ed Eur, dove già erano in corso modifiche alla circolazione legate alle prove della manifestazione del 2 Giugno.

Molti automobilisti hanno segnalato lunghissime attese e percorsi completamente bloccati. C’è chi racconta di aver impiegato oltre due ore per completare tragitti che normalmente richiedono appena quindici minuti.

Nessun ferito e animali recuperati

Nonostante la situazione potenzialmente molto pericolosa, non si registrano feriti né tra i cittadini né tra gli animali. Le operazioni di recupero si sono concluse nel corso della notte, riportando progressivamente la situazione sotto controllo. Resta però l’immagine insolita che ha fatto il giro dei social: decine di cavalli lanciati al galoppo lungo una delle strade simbolo della Capitale, mentre alle loro spalle pattuglie, moto e mezzi delle forze dell’ordine cercavano di ricondurre la situazione alla normalità.

Una notte decisamente movimentata per Roma, a meno di 72 ore dalle celebrazioni della Festa della Repubblica.