Elena Basile è la nuova Orsini: in tv litiga con Mieli e storpia il nome di Cazzullo: “Dottor Galluzzo…” (video)

Fa discutere, da qualche giorno, la posizione poco “filo-americana”, si fa per dire, dell’ex ambasciatrice italiana Elena Basile che Lilly Gruber, da quando è scattata l’offensiva di Hamas in Israele, invita spesso come ospite a Otto e Mezzo. La Basile, un po’ come il politologo “non ortodosso”, Alessandro Orsini, si lascia andare a provocazioni che determinano la perdita della pazienza degli altri interlocutori. E a chi la accusa di difendere i terroristi di Hamas, ieri ha replicato: “Non sono filo-palestinese contro i filo-israeliani. Smettiamola per piacere di preparare l’opinione pubblica per gli orrori che sappiamo seguiranno. L’atteggiamento europeo oggi è gravissimo”. Poi la Basile ha litigato con Paolo Mieli, che sosteneva le ragioni di Israele alla difesa: “La de-escalation è un dovere. Non sono assolutamente d’accordo con Mieli, che stimo tantissimo”. La risposta di Paolo Mieli: “Non me l’aspettavo…”.

La gaffe e la lite di Elena Basile con Cazzullo

Quindi la gaffe con l’altro ospite: “Ma forse dottor Galluzzo… Cazzullo mi scusi”. E proprio con il giornalista al quale aveva storpiato il nome, la Basile ha avuto un battibecco, sull’ennesima provocazione. “Hamas ha pochissimi ostaggi americani, è una brutta notizia”, e Aldo Cazzullo non la perdona: “Come fa a dire che sono pochi ostaggi, ma si vergogni della sua erudizione!”.