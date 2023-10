Hamas fa scempio di un’anziana, poi posta la foto. Lo strazio della nipote che scopre l’orrore su Fb

“Mia nonna tutto il mio mondo la luce della mia vita. Il pilastro della mia vita, della mia famiglia”. “Un terrorista è tornato a casa da lei, l’ha uccisa, le ha preso il telefono, ha filmato l’orrore e lo ha pubblicato sulla sua bacheca”. Così ha scoperto il barbaro assassinio della sua amatissima nonna. “Il mio cuore è a pezzi. Chi mi conosce sa cos’è lei per me, che legame avevamo: che persona è, pura e buona, amo i suoi kibbutz, il suo giardino che ha famigliato e il tramonto dentro. Fiore mio”. Non si arrende alla barbarie e alla tragedia, parla della nonna come se fosse viva. “Ogni mattina andava in bicicletta verso il comune per lavare e piegare tutti i panni dei membri del kibbutz- racconta la nipote-. Tornava nel pomeriggio per prendersi cura del giardino che amava più di ogni altra cosa. Mia nonna amava la vita ma come facciamo ad andare avanti senza di te? Chi sono senza di te? Non sono disposto a parlare di te in passato, è un incubo della mia vita”. Commovente il post della ragazza che posta tante foto che la ritraggono sorridente con la nonna. Uno strazio.