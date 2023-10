Brigitte Bardot ricompare in pubblico: la paura per i problemi di salute è solo un ricordo

Brigitte Bardot ricompare in pubblico in Costa Azzurra e sembra essersi ripresa molto bene dai problemi di salute di qualche settimana fa. Qualche giorno fa l’attrice ha ringraziato i suoi tanti ammiratori “con le lacrime agli occhi” per l’affetto con cui l’hanno sostenuta dopo il malore che l’ha colpita quest’estate. Brigitte Bardot, in una lettera scritta a mano con una penna blu, fotografata e postata sui social, aveva ringraziato i suoi fan che si sono fatti sentire per il suo 89esimo compleanno festeggiato lo scorso 28 settembre spiegando che “tanto affetto mi fa bene”.

Brigitte Bardot fotografata in Costa Azzurra

Ora la diva ricompare alla guida della sua auto, immortalata da Paris Match, che l’ha ritratta al volante cogliendola in un momento privato nel suo buen retiro della Costa Azzurra. L’attrice aveva voluto rassicurare i suoi fan ringraziandoli per “le centinaia di lettere, biglietti, regali, fiori, semplici parole e per la vostra generosità nei confronti della mia fondazione! Sono sopraffatta dalle emozioni che mi avete dato. Tanta gentilezza, tenerezza e amore dai vostri cuori ha sopraffatto il mio cuore”, aveva scritto.

I problemi di salute a luglio e le rassicurazioni del marito: “Non sopporta più il caldo”

Lo stato di salute di Brigitte Bardot aveva destato preoccupazione quando lo scorso 19 luglio i servizi di emergenza si erano recati nella sua villa di Saint-Tropez per curarla. Il marito Bernard d’Ormale aveva spiegato che verso le 9 del mattino l’attrice aveva avuto “difficoltà a respirare”. I sanitari le avevano somministrato ossigeno per aiutarla a respirare ed erano rimasti “per un po’ a tenerla d’occhio”. “Come tutte le persone di una certa età, non sopporta più il caldo. Succede a 88 anni”, aveva detto il marito.