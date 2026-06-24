Uccide i suoi cani perché abbaiano troppo, poi li seppellisce in giardino. Barbarie a Crema

Foto: ANSA / ANSA/ Manuel Scordo

Un uomo di 64 anni

Un uomo di 64 anni è stato denunciato dai carabinieri di Crema (Cremona) per ucciso i suoi due cani sparandogli con una carabina. I fatti risalgono al pomeriggio di ieri a seguito di una segnalazione da parte di alcuni testimoni. L’uomo, che ha sepolto le carcasse degli animali nel cortile di casa, ha raccontato inizialmente di avere utilizzato l’arma per uccidere dei polli. Incalzato dai militari, ha confessato di aver sparato ai due segugi perché abbaiavano in continuazione. Il 64enne è indagato per uccisione di animali ed esplosioni pericolose. La carabinia, detenuta regolarmente, è stata sequestrata. Inizialmente, il sessantaquattrenne ha dichiarato di aver tentato di colpire dei polli, ma di fronte agli accertamenti dei Carabinieri ha ammesso di aver abbattuto due cani di razza segugio, infastidito dal loro continuo abbaiare.

“Quello del criminale che ha sparato i suoi due cani, seppellendoli nel proprio cortile di casa, è un caso da manuale di applicazione della legge Brambilla. Da animalista non mi spiego come un proprietario possa uccidere in modo così brutale quelli che dovrebbero essere i suoi compagni di vita; da parlamentare e cittadina chiedo che si proceda con grande celerità al rinvio a giudizio di questo soggetto in base alla legge Brambilla, la norma, in vigore dal primo luglio 2025, che tutela gli animali come esseri senzienti e che, in casi così gravi, prevede anche il carcere”, afferma Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente e dell’Intergruppo parlamentare per i diritti della tutela degli animali e dell’ambiente, commentando la notizia del caso che riguarda un 64enne residente in Provincia di Cremona denunciato dai carabinieri di Crema per uccisione di animali ed esplosioni pericolose: l’uomo è accusato di aver sparato ai suoi due CANI con una carabina e aver poi sepolto le carcasse nel cortile di casa, usando anche un piccolo escavatore. Ai militari l’indagato ha riferito di avere ucciso i suoi due segugi perché abbaiavano continuamente.