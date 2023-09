Manovra, maggioranza blindata sul taglio delle tasse. Anche Salvini zittisce i “gufi”

Sulla manovra nessuna tensione nel governo. A poche ore dal vertice a Palazzo Chigi sulla legge di Bilancio è Matteo Salvini a dissipare ogni dubbio. “Si va verso la conferma del taglio del cuneo fiscale in completa armonia con Giorgia”. Così il ministro dei Trasporti, ospite di’Non stop News, su Rtl 102.5, smentendo i retroscena su presunte frizioni. “Ho letto ricostruzioni fantasiose sui quotidiani su dissapori con il premier Giorgia Meloni, un po’ come i giornali sportivi ad agosto. Noi – insiste il leader della Lega – saremo unanimi, concordi, seri e concreti. Governeremo per cinque anni, ci sono progetti su pensioni, flat tax, tagli alle imprese”.

Manovra, Salvini: nessuna frizione con Giorgia

Ora è il momento della serietà, non quello di impuntarsi su misure ‘bandiera’. Sarà questa la linea che la premier illustrerà oggi a Palazzo Chigi ai capigruppo della coalizione. “L’obiettivo comune – spiega ancora Salvini – sarà mettere i soldi che ci sono, pochi o tanti, per l’aumento di stipendi e pensioni. È una scelta politica. La priorità è il lavoro, l’aumento di stipendi e pensioni“. Sul tragico incidente ferroviario di Brandizzo, invece, assicura che chi ha sbagliato pagherà. “Se verrà confermato quello che sta emergendo dalle telecamere, è chiaro che quello che avete sentito è al di fuori di ogni logica e di ogni regola. E chiederò all’azienda competente di prendere provvedimenti. Non si può lavorare sui binari se ci sono treni in movimento. Sto rileggendo le regole e i protocolli certificati che ci sono. È evidente che non puoi lavorare su un binario se la circolazione ferroviaria non è interrotta con un certificato, firmato e timbrato”.

Brandizzo, chi ha sbagliato pagherà

“Non faccio il magistrato – aggiunge il ministro – e c’è un’inchiesta della magistratura in corso però il licenziamento non può essere solo nel settore privato. La sicurezza deve essere la priorità. Abbiamo 2.200 stazioni ferroviarie in Italia e quasi 17milas km di binari, migliaia di chilometri di strade comunali, provinciali statali, stradali”.

Foti: non sarà un bilancio “spandi e spendi”

Sulla manovra interviene anche il capogruppo alla Camera di FdI, Tommaso Foti, che assicura che non sarà una legge di bilancio ‘spandi e spendi’. “La situazione economica europea e mondiale dev’essere attenzionata in modo particolare. La recessione non c’è stata, ma le previsioni sul Pil cinese e tedesco devono essere oggetto di preoccupazione. Perché la Germania è esportatrice in Cina e noi siamo collegati alla Germania per molte aziende manifatturiere”.

“Il nostro Pil superiore alle altre nazioni Ue”

“Nelle previsioni che noi abbiamo”, aggiunge Foti, “il nostro Pil è superiore alle altre nazioni dell’Ue. Ciò non vuol dire che faremo una legge di bilancio ‘spandi e spendi’. Anche visto il conflitto tra Russia e Ucraina che che non sappiamo quando terminerà e da cui dipende la fornitura del grano di molte zone dell’Africa”.