Frecce Tricolori, cordoglio e sgomento delle istituzioni. Crosetto: una tragedia che ci lascia attoniti

Dolore, sgomento e commozione che tolgono il fiato e lasciano senza parole. La tragedia dell’aereo delle Frecce Tricolori che, precipitando in fase di decollo, si è schiantato su una vettura provocando la morte di una bambina di cinque anni, colpisce una famiglia, una comunità e il mondo istituzionale, tutti sgomenti e addolorati per quanto accaduto. Il Ministro della Difesa Guido Crosetto, e il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, a nome di tutta l’Aeronautica Militare, hanno espresso cordoglio profondo e sgomento per il tragico incidente che oggi ha squarciato i cieli del Torinese.

«Il personale della Difesa ed il Ministro esprimono il più profondo cordoglio per la tragedia avvenuta nell’area di Torino Caselle», ha scritto Crosetto, affidando dolore e sconcerto a una nota. Parole che sottolineano incredulità e afflizione, quelle del titolare del dicastero della Difesa, che sottolineano: «La notizia ci lascia attoniti ed è profondo il dolore per il tragico incidente di volo di un componente delle Frecce Tricolori il cui velivolo, nel precipitare, ha drammaticamente coinvolto un veicolo con a bordo una famiglia. Nell’impatto è deceduta una bambina di 5 anni. Mentre un altro familiare ha riportato importanti ustioni».

«A disposizione per il supporto alle persone coinvolte»

Una tragedia immane per cui il Ministro, a nome della «Difesa – conclude la nota di cordoglio istituzionale – esprime la propria vicinanza ai familiari, consapevole che ci sono perdite incolmabili e che mai vorrebbe ricevere tali notizie. E – aggiunge – nel chiudersi in un rispettoso e dovuto silenzio, ha messo a disposizione ogni risorsa e capacità per la gestione dell’emergenza, e a supporto di eventuali persone coinvolte».

Goretti (Aeronautica): «Da confermare le cause dell’incidente»

A stretto giro, anche il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, a nome di tutta l’Aeronautica Militare, si è detto sgomento e attonito per quanto accaduto nel pomeriggio di oggi sull’aeroporto di Torino Caselle. e nello stringersi alla famiglia della bambina rimasta vittima dell’incidente aereo occorso ad un velivolo delle Frecce Tricolori, ha aggiunto: «Attendiamo con speranza e fiducia aggiornamenti sulle condizioni del secondo bambino e dei genitori».

Tra le ipotesi quella del “bird strike”

E ancora. Affidando a una cordoglio e sconcerto per la tragedia, Goretti ha anche spiegato: «La formazione era appena decollata per dirigersi su Vercelli, dove avrebbe dovuto eseguire una esibizione aerea, quando per motivi ancora da accertare il velivolo Pony 4 pilotato dal Maggiore Oscar Del Do’ ha perso quota ed è precipitato al suolo. Il pilota, immediatamente prima dell’impatto, è riuscito ad eseguire la manovra di eiezione. Non è possibile al momento confermare le cause dell’incidente. Una delle ipotesi al vaglio, vista la dinamica dell’evento, è quella di un impatto del velivolo con un volatile (in gergo tecnico Bird strike) durante le primissime fasi del decollo» ha ricostruito il generale di Squadra Aerea Luca Goretti.

Tajani: «Addolorato, prego per la bimba, i genitori e il pilota»

E in queste ore di dolore e choc, anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso sui social smarrimento e sofferenza per l’incidente del velivolo delle Frecce Tricolori, costato la vita a una bambina di cinque anni e in cui sono rimasti ustionati i genitori della piccola e il fratellino di 9 anni. «Sono profondamente addolorato per la tragedia accaduta nel Torinese – ha scritto su X il titolare della Farnesina –. Prego per la piccola di soli 5 anni che ha perso la vita a causa di un tragico incidente. Prego per la sua famiglia e per il pilota dell’Aeronautica che si è miracolosamente salvato».

Fedriga: «Dolore e vicinanza alla famiglia della bimba morta nell’incidente delle Frecce Tricolori»

E «grande dolore e profonda vicinanza alla famiglia della bambina di cinque anni venuta a mancare nell’incidente occorso alle Frecce Tricolori a seguito dello schianto di uno dei velivoli della pattuglia» a Torino Caselle è stato espresso anche dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. «Non ci sono parole – ha detto Fedriga – per esprimere la commozione per una tragedia così che ha investito un intero nucleo familiare. Dalle prime ricostruzioni pare che sia accaduto qualcosa di imponderabile, che va al di là della maestria dei nostri piloti, ai quali esprimo vicinanza in questo momento difficile che li ha visti coinvolti».

Frecce Tricolori, Menia (Fdi): «Una tragedia che lascia tutti sgomenti. Vicinanza alla famiglia della piccola»

Anche il il senatore di Fratelli d’Italia Roberto Menia, vicepresidente della commissione affari esteri e difesa del Senato, ha rivolto pensieri e parole di dolore a tutte le vittime della tragedia. «Desidero esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia della bambina tragicamente scomparsa oggi nel drammatico incidente in cui un aereo delle Frecce Tricolori è precipitato oggi nelle vicinanze dell’aeroporto di Caselle. Un episodio che lascia sgomenti e per il quale intendo rivolgere la mia solidarietà anche alle Frecce Tricolori, orgoglio italiano, alla pattuglia tutta, al pilota che ha attuato ogni procedura con correttezza prima di eiettarsi per ridurre al minimo il danno. E che stasera dovrà sopportare incolpevolmente il peso di una tragedia che lascia tutti sgomenti».