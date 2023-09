Tragedia a Torino, Freccia Tricolore si schianta al suolo: il pilota si salva, muore una bimba di 5 anni (video)

Tragico incidente sui cieli del Torinese. Un mezzo delle Frecce Tricolori è precipitato in fase di decollo schiantandosi al suolo a San Francesco al Campo. La manovra è avvenuta durante le prove per un’esibizione della pattuglia acrobatica, prevista per domani. Il pilota si è salvato lanciandosi con il paracadute, ma lo schianto dell’aereo su una vettura ha provocato la morte di una bimba di cinque anni.

Torino, una Freccia Tricolore si schianta al suolo

Ancora da stabilire le cause dell’incidente aereo. Il mezzo, Pony 4 della Fredde Tricolori, avrebbe perso improvvisamente quota prima dell’impatto al suolo. Nello schianto del velivolo sono rimasti feriti anche il fratellino della bimba deceduta e i genitori. Il bambino di 9 anni, che è rimasto ustionato, è stato trasferito in ospedale a Torino. Ustionati anche i genitori portati in due diversi ospedali cittadini. A quanto si apprende anche il pilota avrebbe riportato ustioni.

Muore una bimba di 5 anni, salvo il pilota

Il velivolo delle Frecce Tricolori sarebbe diventato “ingovernabile” a causa, secondo quanto apprende Adnkronos, di un probabile impatto con degli uccelli. Un altro incidente aereo è avvenuto nel pomeriggio sempre nel torinese, all’Aero Club, dove era in corso le celebrazioni del centenario dell’Aeronautica militare. Alle quali domani prenderanno parte le Frecce tricolori. Un velivolo in fase di atterraggio era uscito di pista e si era ribaltato, i piloti erano rimasti illesi e non c’erano state conseguenze nemmeno tra gli spettatori.