Droga, sgominato una traffico milionario gestito da clan nigeriani in diverse regioni italiane

Droga in mano ai nigeriani. Dalle prime ore della mattina, in Lombardia, Toscana, Umbria, Emilia Romagna e Veneto, nell’ambito di una vasta operazione antidroga, i Carabinieri di Vicenza stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Venezia su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di numerosi cittadini nigeriani, indagati per associazione finalizzata al ”traffico di sostanze stupefacenti”. I dettagli dell’indagine saranno riferiti in occasione di una conferenza stampa.

I clan nigeriani ramificati in tutta Italia nello spaccio di droga

La mafia nigeriana è ormai ramificata in tutta Italia nel traffico degli stupefacenti. Saldata in alleanze indispensabili con la ‘ndrangheta e altre organizzazioni criminali, la mafia nigeriana è da sempre presente in Campania (soprattutto nella zona di Castelvolturno) ma anche in Calabria, dove di recente c’è stata un’operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro riguardante la città di Cosenza.

L’operazione di Gratteri a Cosenza

Il 1 agosto era scattata l’operazione anti-droga in Calabria. Un totale di 321 capi d’accusa di cui 320 conseguenza del primo, con cui la Dda di Catanzaro ha descritto le condotte dei presunti narcotrafficanti, la maggior parte di nazionalità nigeriana, accusati di far parte di un’associazione a delinquere dedita allo spaccio di hashish e marijuana. Per Cosenza, dal punto di vista investigativo, è una novità che segna, malgrado tutto, una linea di confine tra il vecchio modo di delinquere e quello in versione “2. 0”

I nigeriani hanno un profilo criminale autonomo

La mafia nigeriana ha un profilo criminale per certi versi autonomo. Opera senza “disturbare” le egemonie locali e, anzi, intessendo rapporti di fornitura degli stupefacenti con i clan e le cosche del luogo. E’ un’organizzazione senza scrupoli che agisce anche sul fronte dello sfruttamento della prostituzione con un codice interno spietato che costringe tante povere ragazze sbarcate in Italia a non potersi ribellare, a fronte di minacce esecrabili.