Ucraina, attaccata dai droni una petroliera russa in Crimea. Al via il vertice di Gedda con i Paesi arabi

Droni ucraini hanno attaccato la petroliera russa “Sig” in Crimea. Alcuni marinai sono rimasti feriti in modo non grave. La nave è stata danneggiata e due rimorchiatori sono arrivati sul posto. Secondo i media di Mosca, si tratta della petroliera oggetto di sanzioni americane per aver fornito carburante alle forze russe accorse in aiuto del regime di Bashar al-Assad durante la guerra in Siria. Il traffico sul ponte che collega la penisola di Crimea, annessa da Mosca, alla Russia è stato sospeso per tre ore prima di riprendere sabato mattina presto, secondo il centro informazioni autostradale. Il ponte di Kerch è l’unica opera nel suo genere che collega la Crimea alla Russia e viene utilizzato in particolare per il trasporto di materiale ai militari di Mosca sul fronte ucraino.

“La più grande nave da guerra : duro colpo per i russi”

L’ attacco di droni marini ucraini contro la nave da sbarco della Marina russa Olenegorsky Gornyak nel porto di Novorossiysk è un “colpo significativo” per la flotta del Mar Nero di Mosca (Bsf), ha affermato il ministero della Difesa britannico nel suo ultimo briefing di intelligence, La nave “quasi certamente ha subito gravi danni” durante l’attacco della notte tra il 3 e il 4 agosto: “E’ la più grande nave da guerra russa gravemente danneggiata o distrutta dall’affondamento dell’incrociatore Moskva avvenuto il 13 aprile 2022”. “Questo è un duro colpo per la Bsf”, ha affermato il ministero.

Iniziano a Gedda i colloqui tra Paesi arabi e Ucraina

Iniziano oggi a Gedda i colloqui tra i Paesi arabi e l’Ucraina. Un appuntamento che il presidente della fondazione Med Or , Marco Minniti, in un’intervista al Secolo, aveva definito “fondamentale”. C’è la possibilità che il mondo arabo, finora neutrale, possa schierarsi al fianco di Kiev. “Mi aspetto che le discussioni saranno difficili, ma noi abbiamo la verità ed il bene dalla nostra parte”. Ha dichiarato Andriy Yermak, capo dell’ufficio del presidente Volodymyr Zelensky e suo inviato alla riunione. . E l’Ucraina ha accolto con grande entusiasmo l’annuncio ieri della partecipazione alla riunione dell’inviato cinese per gli Affari euroasiatici, Li Hui, con il ministro degli Esteri Dmitry Kuleba che ha parlato di “super passo avanti”. “Abbiamo molti disaccordi ed abbiamo sentito diverse posizioni, ma è importante che i nostri principi siano condivisi”, ha detto ancora Yermak nell’intervista televisiva pubblicata sul suo canale Telegram.