Pillola contro il cancro: dai ricercatori americani scoperta una terapia efficace contro i tumori solidi

Ricercatori del City of Hope, una delle più grandi organizzazioni di ricerca e trattamento del cancro negli Stati Uniti, hanno pubblicato uno studio su una pillola contro il cancro che potenzialmente sembra annientare tutti i tumori solidi nelle ricerche precliniche.

La terapia chemioterapica mirata, AOH1996, agisce su una determinata proteina. È significativo perché questa proteina – l’antigene nucleare cellulare proliferante (PCNA) – era precedentemente ritenuta “non controllabile”.

AOH1996 è in fase di sperimentazione clinica di fase 1 su esseri umani presso City of Hope di Los Angeles. I risultati sono appena stati pubblicati sulla rivista Cell Chemical Biology. Mentre molte terapie si concentrano su una singola via, il farmaco AOH1996 sviluppato dalla dottressa Linda Malkas e il suo team ha dimostrato un’efficacia promettente nel sopprimere la crescita dei tumori diversi modelli cellulari e animali, senza causare tossicità.

La pillola contro il cancro interrompe la riproduzione delle cellule maligne

AOH1996 agisce interrompendo il ciclo riproduttivo delle cellule cancerose, senza intaccare le cellule staminali sane. Questo approccio è stato possibile grazie alla scoperta che PCNA è un bersaglio unico nelle cellule tumorali. La terapia sperimentale AOH1996 è stata testata con successo su cellule tumorali derivate da diversi tipi di cancro, tra cui seno, prostata, cervello, ovaio, cervicale, pelle e polmone. La sua azione inibitrice selettiva sul PCNA nelle cellule cancerose ha dimostrato di uccidere tali cellule senza intaccare il ciclo riproduttivo delle cellule staminali sane. Questo studio rappresenta una pietra miliare nella ricerca sul cancro e offre nuove speranze per lo sviluppo di terapie personalizzate e mirate per i pazienti affetti da diverse forme di cancro.

La possibilità di combinare la pillola AOH1996 con altre terapie, come la chemioterapia con cisplatino, potrebbe aprire nuove strade per il trattamento del cancro e migliorare ulteriormente la terapia in corso con sperimentazione clinica sugli esseri umani presso City of Hope. City of Hope ha una storia di ricerca traslazionale innovativa nel campo del cancro, che comprende lo sviluppo dell’insulina umana sintetica e gli anticorpi monoclonali, utilizzati in farmaci salvavita contro il cancro. In futuro, i ricercatori continueranno a indagare sulla modalita’ d’azione di AOH1996 per migliorare ulteriormente la terapia clinica in corso su esseri umani.

Le persone interessate a partecipare alla sperimentazione clinica di fase 1 possono verificare i requisiti di idoneità su clinicaltrials.gov e, se idonee, contattare la pagina web delle sperimentazioni cliniche di City of Hope.