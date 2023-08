Pantheon a pagamento: in un mese più di 860mila euro d’incasso. Sangiuliano: “Numeri oltre le aspettative”

“I numeri relativi al primo mese di ingressi a pagamento al Pantheon superano ogni aspettativa. Quasi 230mila i visitatori per un incasso di oltre 860mila euro. Più di 20mila sono giovani tra i 18 e i 25 anni, in 50mila circa hanno usufruito delle gratuità previste per legge. Il Pantheon è un sito fondamentale del nostro patrimonio. Gli introiti saranno reinvestiti nella valorizzazione del sito stesso, serviranno al sostegno di opere di solidarietà e contribuiranno alle spese per la ricostruzione dei territori alluvionati. In questo primo mese, il contributo raccolto per l’Emilia Romagna è pari a 181.635 euro. Contiamo di estendere questa misura prevista dal decreto 61 dello scorso 1° giugno”. Lo ha dichiarato il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, commentando i numeri del primo mese a pagamento al Pantheon.

(ITALPRESS).