Mollicone: “Roma avrà un importante centro per la fotografia. Impegno bipartisan”

Roma avrà un nuovo centro per la fotografia. Una notizia importante che arriva proprio nella giornata mondiale della fotografia e che nasce da un accordo bipartisan illustrato oggi dall’esponente di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura di Montecitorio e responsabile nazionale cultura e innovazione del partito.

Mollicone: ” Il centro nell’area di Testaccio”

“Celebriamo questa Giornata mondiale della fotografia con la notizia dell’inizio dei lavori per il Centro per la fotografia di Roma. Uno spazio mostre comprensivo di biblioteca, archivio e postazioni multimediali, un progetto nato da una delibera unitaria nel 2013, a prima firma Umberto Marroni del Pd e mia, al tempo presidente della Commissione Cultura in Campidoglio”. Così ha detto Mollicone in una nota.”Il tutto nascerà nel complesso della Città delle Arti all’ex Mattatoio di Testaccio, in corso di completamento grazie ai fondi dell’Università Roma Tre, del Pnrr e dell’Accademia di Belle Arti – ha aggiunto Mollicone – Celebriamo questa giornata mondiale della Fotografia con la bella notizia di uno spazio destinato alla fotografia grazie ad un impegno bipartisan. Ci sono voluti dieci anni. Purtroppo, i tempi della burocrazia in Italia sono questi. Ringrazio la sovrintendenza capitolina che mise in salvo il progetto da un recente rischio di definanziamento. Finalmente Roma avrà uno spazio specifico per la fotografia” ha concluso l’esponente di FdI.

FdI conferma il suo amore per Roma

Fratelli d’Italia continua a dimostrare di amare Roma ma è un concetto che può essere tranquillamente applicato anche alle altre metropoli ( Milano, Napoli) governate da sindaci di centrosinistra. Dalla sicurezza ai temi culturali, non mancano mai gli interventi concreti in favore delle città, seppure vi sia scarsa reciprocità. Gualtieri a quasi due anni dal suo insediamento e Sala faticano a trovare soluzioni per i problemi che affliggono le loro città. Il centro di fotografia è un altro segnale di attenzione e sostegno per Roma. sperando che arrivino alti segnali dalla Capitale per una rinascita auspicata da troppo tempo.