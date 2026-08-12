Como, immigrato non si ferma all’alt e travolge il comandante dei vigili: caccia all’uomo nella Bassa Comasca

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L'agente è grave

L'auto guidata dal nordafricano ha trascinato per dieci metri Diego Monopoli di soli 36 anni

Il comandante della polizia locale di Rovellasca (in provincia di Como), Diego Minopoli, di 36 anni, è ricoverato in gravi condizioni al l’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato travolto e trascinato da un’auto guidata da un immigrato che non si è fermata all’alt. Si rischia un’altra tragedia per le forze dell’ordine dopo l’agente morto con la stessa dinamica a Milano nei mesi scorsi.

Investito dopo un posto di blocco

Il comandante Monopoli e un collega stavano effettuando dei controlli di routine in via XX Settembre, la strada che collega il paese alla stazione delle Ferrovie Nord. Gli agenti hanno intimato l’alt a un’auto sospetta. Il conducente ha inizialmente rallentato fingendo di fermarsi, ma ha poi accelerato all’improvviso per scappare.

Il trascinamento

Nel tentativo di bloccare l’automobilista (forse cercando di sfilare le chiavi dal quadro), il comandante è rimasto aggrappato al veicolo. È stato trascinato per circa dieci metri fino a impattare violentemente contro una cabina dell’Enel e una colonnina di ricarica. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso con l’elisoccorso presso l’ospedale Niguarda di Milano: ha riportato gravi ferite al torace e al volto.

L’uomo è fuggito

Dopo l’impatto con la colonnina elettrica, l’auto è rimasta danneggiata e il guidatore (indicato dai testimoni come un uomo di origine nordafricana) ha abbandonato il veicolo scappando a piedi nei campi circostanti.

Approfittando dei momenti concitati in cui il secondo agente prestava i primi soccorsi al comandante, il fuggitivo è riuscito a far perdere le proprie tracce ed è attualmente ricercato dalle forze dell’ordine in tutta la zona della Bassa Comasca.

In pericolo di vita

I medici del 118 hanno stabilizzato Diego Monopoli sul posto prima del trasferimento d’urgenza in codice rosso tramite elisoccorso. Attualmente è affidato all’équipe del reparto di terapia intensiva/traumi del Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, che monitora i parametri vitali minuto per minuto.

La comunità di Rovellasca e i colleghi della Bassa Comasca sono in forte apprensione per le prossime ore, ritenute cruciali dai medici per dichiararlo fuori pericolo.

Il caso Imprezzabile

Quanto accaduto oggi ricorda la vicenda di Francesco Imprezzabile, il vigile motociclista di 39 anni che ha perso la vita il 22 giugno scorso a Milano.

Nella serata del 22 giugno, un SUV (un’Audi Q7) con a bordo quattro giovani non si ferma a un posto di blocco nella zona periferica di Ponte Lambro. L’agente Francesco Imprezzabile si mette subito all’inseguimento a bordo della sua moto di servizio. Durante la corsa ad alta velocità, il poliziotto perde il controllo del mezzo in curva a Peschiera Borromeo, cadendo rovinosamente. Trasportato d’urgenza in ospedale, muore poco dopo per i gravissimi traumi riportati.