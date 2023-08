Genova, nubifragio record sulla città. Il sindaco rassicura: situazione tornata alla normalità (video)

Una valanga d’acqua si è abbattuta su Genova. Una pioggia record incessante si è riversata sulla città, causando – tra allagamenti e smottamenti, con parti di manto stradale divelti e vie trasformate in corsi d’acqua – gravi problemi di sicurezza e viabilità che hanno richiesto una notte di intenso lavoro per i vigili del fuoco impegnati ad arginare le criticità causate dal maltempo che sta sferzando il nord Italia. «Sono stati oltre 60 gli interventi fatti per soccorrere persone in difficoltà, contrastare i danni causati dall’acqua, mettere in sicurezza o rimuovere alberi caduti», fanno sapere i vigili del fuoco su Twitter, ribattezzato X. Al momento, comunque, la situazione sembra volgere alla normalità.

Maltempo a Genova, sulla città una cascata di pioggia record

E infatti, sottolinea a sua volta su Facebook in queste ore l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure Arpal, «la struttura temporalesca che ha riversato ingenti quantità d’acqua sopra Genova ha attualmente lasciato la città. Lasciando nel capoluogo diversi allagamenti. In crescita i livelli idrometrici non solo dei piccoli bacini, ma anche dei torrenti strumentati, come il Bisagno, che a passerella Firpo ha superato la prima soglia». E ancora. «In diversi quartieri l’acqua caduta ha superato i 150mm da inizio evento – si sottolinea –. E permane attiva una intensa linea temporalesca sull’estremo ponente, in gran parte sul mare. Alle due raffica a quasi 180 km/h a Fontana Fresca, sopra Sori».

Plauso del sindaco Bucci ai cittadini

Del resto, come ha sottolineato lo stesso sindaco di Genova, Marco Bucci, nel corso di una conferenza stampa, «duecentotrenta millimetri di pioggia in 24 ore sono una cosa enorme». Ma – ha anche sottolineato a stretto giro – «la città di Genova si è comportata bene: un plauso a tutti i cittadini. Dopo le frane è stata riaperta Via Negrotto Cambiaso, Via Crocetta di Apparizione, con una carreggiata ridotta e i lavori ancora in corso, anche Via Carso è chiusa per un intervento in via di svolgimento». Aggiornando sulla situazione in tempo reale con indicazioni sulla riapertura di tutte le altre vie e dei sottopassi, nuovamente percorribili.

Genova: «La situazione è tornata alla normalità»

Infine, ha concluso Bucci, riepilogando: «Abbiamo avuto 400 telefonate al numero verde che hanno causato 130 segnalazioni di interventi, 108 sono stati risolti». La situazione, ha quindi aggiornato il sindaco, «è tornata velocemente alla normalità».

