Maltempo, frana in Savoia: treni cancellati fra Milano e Parigi. Allerta in Piemonte, Liguria e Sardegna

Il maltempo che sta colpendo il nord Italia e la Francia ha provocato una frana in Savoia che ha portato alla cancellazione dei treni dell’alta velocità tra Milano e Parigi con la sospensione del traffico ferroviario tra Modane e Chambéry.

Sulla linea Verona-Bolzano la circolazione è rallentata dalle ore 5 per danni causati dal maltempo. Come informa Trenitalia nelle notizie ‘Infomobilità’, è in corso l’intervento dei tecnici. Sulla linea i treni Alta Velocità, Eurocity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti mentre i treni Regionali possono subire cancellazioni.

Sulla linea Firenze- Borgo San Lorenzo – Faenza la circolazione è stata sospesa tra Borgo San Lorenzo e Ronta dalle 5 di questa notte per danni causati dal maltempo con ripercussioni pesanti che possono provocare ritardi e cancellazioni.

L’ondata di maltempo che nelle ultime ore ha colpito l’interrogazione Piemonte, in particolare nella pianura torinese e nelle valli Belbo, Bormida, ha portato l’allerta a livello arancione per rischio idrogeologico a causa delle intense piogge.

A Torino piove ininterrottamente da questa notte. E dopo i nubifragi dei giorni scorsi che hanno interessato in particolare il Verbano, il Vercellese e il Monferrato, la pioggia si è estesa anche al Cuneese provocando un po’ ovunque l’abbassamento delle temperature.

Dal pomeriggio, secondo le previsioni di Arpa Piemonte, le piogge andranno gradualmente ad attenuarsi, interessando tuttavia ancora l’intera regione.

Resta intanto chiuso ai mezzi pesanti il traforo del Frejus dopo la frana che ieri pomeriggio ha colpito il territorio della Maurienne, in Francia, a pochi chilometri dal confine con Bardonecchia, in alta Valsusa.

Preoccupante anche la situazione in Liguria dove, una perturbazione importante “ha colpito soprattutto il genovesato. Tutto il centro-levante genovese ha infatti misurato fra i 100 e i 200 mm di pioggia nelle ultime 24 ore – dice il presidente della Regione, Giovanni Toti. – Non ci sono stati feriti e questa è la notizia più importante ma sono stati più di 200 gli interventi dei Vigili del Fuoco sul territorio ligure concentrati soprattutto nella provincia di Genova a causa dei molti allagamenti”.

“Al momento – fa il punto Toti – si segnalano ancora celle temporalesche isolate e condizioni di instabilità, con la possibilità di temporali anche forti e di mareggiate soprattutto nella parte centrale della giornata nel centro levante per cui continuo a raccomandare a tutti i liguri la massima prudenza”.

A causa dell’allerta meteo diramata in Lombardia, il parco Idroscalo di Milano rimarrà chiuso per l’intera giornata a scopo precauzionale.

In Sardegna la Protezione Civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse fino alle 14 di martedì giacché dalla mattinata di oggi e almeno fino alle ore centrali di dopodomani, sull’isola soffieranno venti forti da ovest nord-ovest con rinforzi fino a burrasca o burrasca forte sulle coste settentrionali e sui crinali e possibili mareggiate sulle coste esposte.