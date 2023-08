Celine Dion e Beckenbauer: il mondo in ansia per le condizioni di salute di due grandi star

Celine Dion e Franz Beckenbauer non stanno bene e il mondo è in ansia per le condizioni di salute di due stelle del mondo della musica e dello sport. La grande cantante americana è fortemente debilitata e potrebbe non esibirsi più in pubblico, mentre “Kaiser Franz”, secondo quanto riferito oggi da Lothar Matthaus, ha problemi vari di salute .

Celine Dion, una leggenda

Canadese, cinquantacinquenne, Celine Dion ha venduto oltre 200 milioni di dischi nella sua strabiliante carriera, culminata con l’Oscar alla miglior canzone per ‘My Heart Will Go On” in Titanic.

Secondo quanto riporta il ‘Mirror’ le condizioni della cantante 55enne, a cui è stata recentemente diagnosticata la sindrome della persona rigida, sono notevolmente peggiorate e fonti vicine alla star dicono che la cantante sta lottando per trovare farmaci che funzionino per lei. La notizia che Celine potrebbe dover abbandonare la sua carriera, dopo aver posticipato i concerti di quest’anno e il prossimo a maggio, ha devastato i suoi fan. La sorella Claudette ha detto: “Onestamente penso che abbia soprattutto bisogno di riposare. Va sempre oltre, cerca sempre di essere la migliore e al massimo. Ad un certo punto, il tuo cuore e il tuo corpo stanno cercando di dirti qualcosa. È importante ascoltarlo”.

“Kaiser Franz”, tra Bayern e Germania

Capitano della Germania( già in Messico e nella semifinale persa per 4-3 contro l’Italia e presente in finale nel 1966 contro l’Inghilterra) Franz Beckenbauer, oggi 78 anni, vinse la coppa del mondo quattro anni dopo in casa, battendo la stratosferica Olanda di Rinus Michels. Si ripeterà da allenatore sedici anni dopo in Italia superando all’Olimpico l’Argentina di Maradona. Nel 1972 vinse l’Europeo.

Con il Bayern, tre coppe dei campioni e due palloni d’oro ( 1972 e 1976). Libero di eccellenza, considerato tra i più forti difensori di tutti i tempi, noto per un’eleganza e una tecnica sopraffina, il “Kaiser”, secondo quanto riferito da Matthaus, non è in buone condizioni.

Per la Germania è il calcio. E il calcio ha ancora bisogno di lui.