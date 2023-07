Tragedia di Casalpalocco , il ritorno di “The borderline” sui social dopo la morte di Manuel

“The borderline” è tornato, imitando sui social il gesto più famoso di Winston Churchill . Un mese dopo la tragedia di Casalpalocco costata la vita al piccolo Manuel, Vito Loiacono dei The borderline, detto anche “Er motosega” (come si legge dalla descrizione del suo profilo social), è tornato su Instagram . Come se nulla fosse accaduto. Sdraiato in riva a un fiume insieme alla sua fidanzata sorride, fa il segno di vittoria con le dita, canta “Sorriso” di Calcutta e scrive due parole (Ti amo) dedicate alla ragazza. Il ragazzo ha precisato di non essersi “mai messo al volante ” quel giorno e di provare “un trauma indescrivibile per quanto successo”.

La tragedia del 14 giugno e la velocità folle della macchina

Mercoledì 14 giugno scorso, intorno alle 15,40, La Smart in cui viaggiavano una ventinovenne e i suoi bambini stava percorrendo via di Macchia Saponara dopo la festa di fine anno scolastico nell’asilo lungo la via. Sulla sua strada, però, ha incontrato un altro veicolo, molto più grande. Un Lamborghini Urus di colore azzurro con al volante un ragazzo poco più che ventenne. Con lui altri tre ragazzi e una ragazza – tra i quali Matteo Di Pietro, che era al volante – noti sul web come The Borderline, conosciuti per l’omonimo canale Youtube da 600mila seguaci. Le due auto si sono scontrate lungo la via. L’impatto è costato la vita al piccolo Manuel. Il giudice delle indagini preliminari ha detto che la Lamborghini guidata da Matteo Di Pietro al momento dell’impatto con la Smart ForFour viaggiava ad una velocità di 124 chilometri orari su una strada in cui il limite è di 50.

Il video prima dell’incidente e l’arresto di Di Pietro

Poco prima dell’incidente uno degli youtuber aveva pubblicato un video su Tik Tok in cui presentava l’automobile, imitando il comportamento dei “ragazzini di ora davanti ad una macchina di lusso”. Nel video, come un’incredibile profezia, era arrivato anche lo sfottò alle Smart. “Ma questo con la Smart che sta facendo? Abbello, la macchina tua costa 300 euro usata al Conad, la mia costa un miliardo. Vale quanto Amazon”, diceva. Pochi minuti dopo sarebbe arrivata proprio la smart investita a completare la tragedia. Matteo Di Pietro, che era al volante, si trova agli arresti domiciliari, mentre non sono stati presi provvedimenti per gli altri 4 ragazzi del gruppo, fra cui gli youtuber dei The borderline, che sono stati sentiti come testimoni.