Strage di Cadore, arrestata Angelika Hutter. Negativa all’alcoltest, rischia fino a 18 anni di carcere

È stata arrestata Angelika Hutter, la donna tedesca di 32 anni che ieri ha causato le morte di tre persone a Cadore piombando a fortissima velocità su una famiglia che stava passeggiando nel centro del paese. La tedesca è accusata di omicidio stradale plurimo.

L’automobilista tedesca pochi giorni fa era stata denunciata a Bolzano perché in possesso di oggetti atti ad offendere. Attualmente la donna, che pare non abbia espresso parole di pentimento di quanto commesso all’atto del fermo avvenuto poco dopo l’incidente, si trova rinchiusa in stato di arresto nella Casa di reclusione femminile di Venezia-Giudecca. L’udienza di convalida dell’arresto dovrebbe tenersi lunedì.

All’interno dell’Audi A3 cibo e coperte

All’interno dell’autovettura, un’Audi A3 nera noleggiata, è stato trovato cibo e coperte. Hutter ha ucciso Marco Antonello di 48 anni, suo figlio Mattia di 2 anni e la nonna Mariagrazia Zuin di 65, tutti residenti a Favaro Veneto in provincia di Venezia. Intanto hanno dato esito negativo gli esami dei test alcolemici e tossicologici sulla donna tedesca. Le forze dell’ordine hanno anche sequestrato il telefono della conducente per effettuare i rilievi del caso.

La pena possibile: fino a 18 anni

La norma di riferimento è l’ottavo comma dell’articolo 589-bis e prevede un limite massimo di pena pari a diciotto anni. Ovviamente l’altissima velocità comporterà una possibile aggravante in sede processuale. Se la cittadina tedesca fosse risultata positiva al test dell’alcol, questa condizione avrebbe avuto effetti penali diversi a seconda del tasso alcolemico rilevato e del tipo di soggetto autore del reato.. L’interrogatorio di convalida per la Hutter è fissato per lunedì prossimo.