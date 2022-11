Treviso, ragazza travolta e uccisa da un 23enne ubriaco e drogato. La madre: “Perdono l’assassino”

È stato arrestato in flagranza del reato di omicidio stradale aggravato il 23enne che alla guida della propria Audi A3 ha investito la giovane deceduta ieri a Pieve del Grappa, in provincia di Treviso. All’esito del primo sopralluogo e dei tempestivi accertamenti svolti dai carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto, sotto la direzione della procura di Treviso, l’automobilista, è riscontrato positivo all’assunzione di alcool e stupefacenti.

Pieve del Grappa, travolta e uccisa da un’auto

Come ricostruisce Tgcom24, la studentessa di 22 anni, Miriam Ciobanu, è stata travolta e uccisa da un auto mentre camminava sul ciglio della strada. Secondo la ricostruzione dei giornali locali, Miriam avrebbe trascorso la serata di Halloween in una pizzeria insieme al fidanzato, per poi andare a dormire a casa di lui. Prima di addormentarsi, riporta ancora Tgcom24, intorno alla mezzanotte, avrebbe, però, chiamato il papà per rassicurarlo, dargli la buonanotte e un appuntamento per il giorno dopo a pranzo. Durante la notte, riporta ancora il tg, i due fidanzati avrebbero, però, litigato, tanto da portare la ragazza a provare a telefonare ancora al padre. L’uomo non ha però sentito la chiamata e Miriam sarebbe così uscita a piedi da sola. Poi il tragico incidente.

La ricostruzione dell’incidente

Come ricostruisce il Corriere della Sera, l’impatto alle 4.30 è stato violentissimo. «È stata come una bomba», hanno testimoniato alcuni abitanti della zona. L’auto ha il lato frontale sinistro distrutto, il parabrezza in frantumi. Sull’asfalto, si legge ancora, i segni di una frenata molto lunga, che fanno ipotizzare ai militari dell’Arma, coordinati dalla pm Mara Giovanna De Donà della Procura di Treviso, che la vettura in quel momento correva ad alta velocità. Il giovane, rimasto ferito e che i testimoni hanno sentito piangere, è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale aggravato. «Me la sono trovata davanti all’improvviso» ha ripetuto agli inquirenti.

Le parole della madre

La madre della ragazza, si legge ancora sul Corriere della Sera, «sorprende tutti quando dice “perdono chi ha ucciso mia figlia”… ».