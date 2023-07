Rieti, incidente con un ultraleggero: morto l’ex procuratore Paolillo. Seguì Piazza Fontana e Br

È morto in un incidente aereo l’ex procuratore Ugo Paolillo, che da giovane procuratore di turno fu il primo a indagare sulla strage di Piazza Fontana e, successivamente, nel corso della sua lunga carriera, fu anche il giudice estensore della condanna in Corte d’Appello del Br Renato Curcio. Aveva 83 anni. Paolillo era alla guida di un ultraleggero a motore caduto intorno alle 13 di oggi a Rieti, sua città natale, in zona Quattro strade. Era solo.

L’incidente con l’ultraleggero a Rieti in cui è morto l’ex procuratore Paolillo

Secondo le prime ricostruzioni dei vigili del fuoco, l’aereo ha improvvisamente perso quota per poi schiantarsi al suolo all’interno di una proprietà privata, senza coinvolgere altre persone. Restano ignote, allo stato attuale, le cause dell’incidente, fra le quali non si esclude il malore, considerando che Paolillo era un pilota esperto. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorritori, ma per l’ex procuratore non c’è stato nulla da fare.

La carriera e la passione per il volo

Nel corso della sua lunga carriera, fin da giovanissimo Paolillo si era misurato con procedimenti di primo piano: dalla strage di Piazza Fontana al processo a Renato Curcio. Entrato di ruolo a Bologna, rimase poi 11 anni a Milano. Successivamente fu procuratore della Repubblica a Rieti e consigliere di Corte di Appello all’Aquila, dove concluse la carriera. Anche nella sua passione per il cielo aveva primeggiato: fu campione di volo a vela e protagonista di un volo di 1.000 chilometri senza mai atterrare con l’aliante Nimbus.

Il cordoglio del sindaco: “Dolore e sgomento per questa tragedia”

“Esprimo dolore e sgomento per la tragedia che si è consumata oggi con lo schianto di un aliante che ha provocato la morte dell’ex procuratore della Repubblica Ugo Paolillo. Rivolgo alla famiglia le più sentite condoglianze dell’Amministrazione comunale e della comunità reatina”, ha commentato il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi.