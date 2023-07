Missili russi su Odessa, colpita anche la cattedrale. Tajani: un atto criminale indegno (video)

“Missili contro città pacifiche, contro edifici residenziali, contro una cattedrale: non ci possono essere scuse per il male russo. Come sempre, questo male perderà. E ci sarà sicuramente una rappresaglia ai terroristi russi per Odessa. Sentiranno questa rappresaglia”: così il presidente ucraino Volodymyr Zelennsky condanna su Telegram l’attacco russo che ha colpito Odessa distrggendo parte della storica Cattedrale della Trasfigurazione.

Nell’attacco russo almeno 19 feriti, ci sono anche 4 bambini

“A tutti coloro che hanno subito questo ultimo attacco terroristico – assicura il Zelensky – viene fornita assistenza. Sono grato a tutti coloro che stanno aiutando le persone e a tutti coloro che sono con Odessa nei loro pensieri ed emozioni. Ce la faremo. Riporteremo la pace. E per farlo, dobbiamo sconfiggere il male russo”, conclude il messaggio del presidente ucraino.

Nell’attacco russo su Odessa, almeno 19 persone, tra cui 4 bambini, sono rimaste ferite. “Quattordici persone sono state ricoverate in ospedale in città, tra cui tre bambini”, ha precisato il governatore della regione, Oleg Kiper. Secondo le autorità di Kiev i russi hanno usato nell’attacco missili Kalibr, Oniks, Kh-22, Iskander-K e Iskander-M. “Una parte significativa dei missili è stata distrutta dalle forze di difesa aerea”, si legge in un comunicato. “Il resto ha causato la distruzione delle infrastrutture portuali…”, oltre a danni a edifici residenziali.

La cattedrale di Odessa è patrimonio Unesco:

Gli attacchi missilistici russi avvenuti questa notte hanno causato danni significativi anche alla storica Cattedrale della Trasfigurazione di Odessa, lo ha riferito l’amministrazione cittadina tramite Telegram, secondo quanto riportato da ‘The Kyiv Independent‘. L’edificio è stato parzialmente distrutto e numerosi santuari ortodossi danneggiati, spiega. I soccorritori hanno estratto dalle macerie un’icona, l’icona Kasperovskaya della Madre di Dio.

Le immagini di ciò che resta dello storico luogo di culto circolano già sulla rete e mostrano un lato della facciata completamente distrutto, oltre a ingenti danni provocati all’interno della cattedrale. Completata nel 1808, la cattedrale venne demolita dalle autorità sovietiche nel 1936 e fu ricostruita tra il 1999 e il 2003.

Tajani: “Colpire la cattedrale è un attacco criminale”

Odessa è patrimonio Unesco, colpire centro della cristianità è un atto criminale, un atto indegno”. Così il ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha commentato inntervendo in diretta a Omnibus su La7 l’attacco missilitico russo. “Una violenza inaccettabile“, ha aggiunto il ministro che poi ha puntualizzato: “Stiamo lavorando con il Maxxi, con la Triennale e con l’architetto Boeri per partecipare alla ricostruzione architettonica dell’Ucraina”