Maltempo, Italia spaccata in due: grandine e rischio alluvioni al Nord, bollino rosso e incendi nelle Isole

Italia nella morsa del maltempo e dell’afa da record. A nord non si placa l’emergenza pioggia mentre il centro sud e le isole sono a rischio incendio per le temperature molto elevate. In Piemonte una grandinata di eccezionale intensità si è abbattuta su Langhe, Monferrato e Roero, tra Cuneese e Astigiano, nel Torinese e nell’Alessandrino. Con danni importanti all’agricoltura. Una iniziale ricognizione dei tecnici dell’Arpa ha stabilito che risultano colpiti in maniera particolare oltre 20 comuni.

Maltempo, rischio alluvione nel Nord Italia

“Ci arrivano segnalazioni di chicchi grandi come palline da tennis e di ingenti danni alle coltivazioni”, comunicano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore all’Agricoltura Marco Protopapa. “Ci siamo immediatamente mobilitati per verificare la situazione. E domani i nostri funzionari eseguiranno una serie di sopralluoghi per una prima stima dei danni. Abbiamo già attivato tutte le procedure per la richiesta dello stato di calamità perché i danni sono enormi e gli agricoltori dovranno essere risarciti”.

Grandinate in Piemonte, rischio esondazioni in Lombardia

La situazione non è migliore in Lombardia. Dopo le piogge battenti che si sono abbattute in mattinata su Milano, i fiumi Seveso e Lambro sono a rischio esondazioni. In via Valfurva, in zona Niguarda, il Seveso è salito in appena 50 minuti di 210 centimetri. Passando dagli 80 delle ore 10 ai 290 delle 10.50 e adesso si trova ad appena 10 centimetri sotto il livello di esondazione. Protezione civile, squadre Mm, Polizia locale – assicura Palazzo Marino – sono impegnate, per prevenire gli allagamenti in alcuni sottopassi, come quello di viale Rubicone.

In Sicilia allarme incendi e ondate di calore

Situazione opposta ma non meno preoccupante nel Meridione. In Sicilia la Protezione civile ha pubblicato l’avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte del 7 luglio e per le successive 24 ore. Per le giornate di domani e dopodomani, a Palermo è prevista una temperatura massima percepita di 35 gradi centigradi (livello 1, colore giallo). Media, con livello di preallerta, la pericolosità di rischio incendi.

Bollino rosso in Sardegna nel week end

Bollino rosso in Sardegna ne il week end. Da venerdì fino almeno a lunedì 10 si prevedono temperature molto elevate (maggiori di 37°C, con picchi attesi superiori ai 42°C), sulla Sardegna occidentale, e da sabato su tutte le zone interne dell’Isola. Nella morsa del caldo torrido anche l’Italia centrale. Sabato è prevista la giornata peggiore, con bollino arancione a Roma, Firenze e Perugia, e giallo in 14 città e solo in 10 verde. Il weekend di ‘passione’ inizierà giù venerdì con 7 città da bollino giallo. Il bollino arancione indica un livello di allerta 2 “con condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute. In particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili”, ricorda il sito del ministero.