Indagato per violenza sessuale l’amico dj di Leonardo La Russa, è il 24enne Tommy Gilardoni

Tommy Gilardoni, l’amico deejay di Leonardo La Russa, risulta indagato per violenza sessuale. Il 24enne è stato identificato dopo un lungo lavoro degli agenti della squadra Mobile di Milano che indagano sul presunto stupro avvenuto tra il 18 e il 19 maggio scorso, dopo una serata all’Apophis club. Gilardoni, che vive a Londra, è uno dei dj della festa esclusiva ‘Eclipse’, poi sarebbe stato ospite a casa La Russa.

L’identificazione è arrivata ieri sera da parte dei poliziotti della squadra Mobile guidata da Marco Calì, un’identificazione resa complicata da quanto riportato nella denuncia della 22enne che lo indicava come “Nico”.

La sua presenza in casa La Russa è riferita nella denuncia quando la presunta vittima riferisce che Leonardo “mi confermò che sia lui e sia il suo amico avevano avuto un rapporto con me a mia insaputa“.

I magistrati hanno deciso di seguire per ora l’ipotesi di reato di violenza sessuale senza aggravarla in quella di violenza sessuale di gruppo. E ciò perché – riferisce il sito del Corriere della sera – “i contorni di questa vicenda non sono ancora definiti. La ragazza, infatti, quando ha presentato la querela con il suo legale, l’avvocato Stefano Benvenuto, ha riferito una ricostruzione dei fatti alla quale è arrivata grazie ai soli ricordi dell’amica che l’aveva accompagnata nella discoteca e che poi l’ha lasciata alle 3 di mattina in stato confusionale, arrivando così alla conclusione di essere stata drogata.