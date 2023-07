Funerali di Michelle Causo a Primavalle. Il vescovo Reina: “E’ crisi di civiltà non delle periferie”

Un applauso lunghissimo ha accompagnato l’ingresso in chiesa del feretro di Michelle Maria Causo. Sono iniziati così i funerali della giovane uccisa barbaramente nei giorni scorsi nel quartiere Primavalle, a Roma. La bara bianca è ora circondata da centinaia di persone. Tantissimi i giovani con il viso segnato dalle lacrime. Ancora di più sono le persone che stanno seguendo le esequie dal cortile della chiesa. In prima fila, accanto ai genitori ei parenti, sono presenti in rappresentanza delle Istituzioni la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli e l’assessora comunale alle Pari Opportunità, Monica Lucarelli. Tantissimi palloncini bianchi e fiori all’interno della chiesa. Commozione e pianti tra le amiche della ragazza, alcune delle quali hanno dovuto lasciare la chiesa per lo stato emotivo.

Il presule: “Nessuno può imporre il perdono alla famiglia”

Durante l’omelia, mons. Baldo Reina ha detto che “Questa società nella quale tutti siamo immersi e di cui siamo parte integrante, non ha forse perso la bussola?”. Il degrado non è in un quartiere o in una periferia. Il degrado è nel cuore di ognuno di noi. Il degrado è nella cultura che respiriamo, nella mentalità che tutti contribuiamo a creare, nel deserto dell’anima, immolando sull’altare dell’egoismo umano vittime sacrificali”. Il presule ha poi parlato del perdono” che è un valore liberante e non lo si può imporre e non si può chiedere alla famiglia di Michelle di perdonare. Nostro signore ce l’ha insegnato il perdono e sappiamo che è l’unica arma che rompe il cerchio del male. Io spero si arrivi al perdono attraverso la giustizia”.

“Non cedere alle tentazioni della droga”

“Custodite la vita perché voi siete preziosi. ha aggiunto Mons. Reina- Non smettere Signore di sussurrare ai giovani quanto è importante che si prendano cura della loro vita; che non facciano le cose perché le fanno tutti, che non sprechino la vita dietro mode omicide, che abbiano il coraggio di dire di no agli spacciatori di morte, che voltino le spalle a chi li considera merce di scambio, a chi li svende per un mucchio di denari, a chi li confonde dicendo che sballo è felicità mentre è solo un terribile baratro che inghiotte corpi e coscienze”.