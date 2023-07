Cocaina alla Casa Bianca, Trump lancia pesanti accuse: «Era per Joe Biden e per suo figlio»

Donald Trump contro i Biden, Joe e Hunter, padre e figlio. Un attacco feroce che non ha risparmiato neppure il consigliere speciale del Dipartimento di Giustizia Jack Smith e i media americani, rei – a detta dell’ex-presidente Usa – di essere a dir poco reticenti sulla cocaina trovata alla Casa Bianca nell’ala riservata ai tour turistici. «Qualcuno crede davvero che la cocaina trovata nell’ala ovest della Casa Bianca, molto vicino allo Studio Ovale, sia per l’uso di chiunque che non sia Hunter e Joe Biden?», ha scritto Trump su Truth Social, il social di cui è proprietario.

Trump attacca anche il suo accusatore e i media Usa

«Guardate – ha avvertito -, che i media che spacciano fake news inizieranno presto a dire che la quantità trovata era “molto piccola” e non era davvero cocaina, ma piuttosto comune Aspirina macinata, e la storia svanirà». La furia polemica di The Donald ha investito anche il procuratore speciale che si sta occupando del suo caso sui documenti classificati, definito un consumatore di cocaina che circolava nell’area in cui è stata rinvenuta la polvere. Nel solco tracciato da Trump anche il suo rivale alle primarie repubblicane per le presidenziali del 2024, Ron Desantis.

Il portavoce di Biden: «Repubblicani frustrati dai nostri successi»

Alludendo alla polverina bianca rinvenuta nella residenza presidenziale, il governatore della Florida ha detto che si sospettava da tempo che l’amministrazione Biden stesse «aspirando su tanti fronti, ma ora è più letterale di quanto avessi pensato». Accuse pesanti, cui ha replicato il vice portavoce della Casa Bianca, Andrew Bates, rispondendo alla domanda di un giornalista. «I repubblicani – ha detto senza fare esplicito riferimento a Trump – stanno mostrando “frustrazione” nei confronti dell’amministrazione Biden. Questa frustrazione – ha proseguito il funzionario – è probabilmente dovuta ai successi registrati, a differenza dei nostri predecessori, da questa amministrazione in diversi campi, come le infrastrutture, il mercato del lavoro e la sanità».