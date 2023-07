Clima, ancora un blitz degli ecotalebani: Ultima Generazione blocca il traffico sull’A1

Traffico bloccato questa mattina sull’A1 da Firenze verso Roma all’altezza di Fiano Romano. Ancora una volta “merito” della prodezza di nove attivisti di Ultima Generazione, che hanno così inteso protestare contro quella che chiamano l’«emergenza climatica». Il loro blitz è durato una ventina di minuti, giusto il tempo di far arrivare sul posto le forze dell’ordine che li han portati via. Prima dell’arrivo degli agenti, tuttavia, gli automobilisti bloccati non hanno mancato di polemizzare con i giovani ecotalebani. Ma si è trattato di una tensione molto contenuta.

Gli attivisti di Ultima Generazione si fanno scudo degli eventi climatici estremi che stanno scuotendo e squassando l’Italia con nubifragi violentissimi al Nord e afa infernale al Sud. Saranno pure moderni, ma il loro slogan è vecchio come il cucco: «Piove, governo ladro». basta scorrere il sito online di Libero per rendersene conto. Ecco Bruno, 29 anni: «Sono sceso in strada perché non ne posso più di avere un governo che, da un lato, ignora la crisi climatica, dopo una primavera di siccità e alluvioni e nel pieno di un’estate senza precedenti, e, dall’altro, attua politiche che renderanno più profonde le diseguaglianze sociali ed economiche. Un doppio sfregio che come cittadino non sono disposto a tollerare».

Gli fa eco Pietro, più giovane di nove anni: «È spaventoso, e soprattutto è ingiusto. Chi governa a questo non dà risposte. Continuiamo a perdere acqua dalla rete idrica e continuiamo a vedere le nostre tasse investite nella causa di questa crisi: i combustibili fossili». E c’è anche chi ricorda le parole pronunciate dal Papa nell’Angelus di domenica scorsa con «l’appello ai responsabili delle Nazioni, perché si faccia qualcosa di più concreto per limitare le emissioni inquinanti». Giorni fa, altri attivisti di Ultima Generazione hanno imbrattato a Milano la statua di Indro Montanelli, un giornalista che sulla protezione dell’ambiente non ha mai fatto sconti. A conferma che tanto i vecchi quanto come i nuovi ecotalebani sono affetti dalla sindrome del cocomero: verdi fuori e rossi dentro.