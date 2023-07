Ecovandali più rossi (e cretini) che mai: blitz contro la statua di Montanelli. “È un simbolo negativo”

Ennesimo delirante raid vandalico degli ambientalisti rossi. La statua del giornalista e scrittore Indro Montanelli, situata nei Giardini Pubblici, nel centro di Milano, è stata avvolta questa mattina con nastro giallo e nero dagli attivisti di Extinction Rebellion: sul basamento e lungo il muretto che fa da cornice al monumento hanno incollato cartelli con la scritta ‘Aria pericolosa per la salute umana’. Un blitz tanto più oltraggioso visto che avviene nell’anniversario della morte del grande giornalista italiano, avvenuta il 22 luglio di 22 anni fa.

Oltraggiosi e cretini: chi sono gli attivisti di Extinction Rebellion

Vicino un triangolo che avverte: ‘Nell’aria che stai respirando sono stati rilevati inquinanti oltre la soglia di sicurezza per la salute umana’. “L’area del parco, così come l’intera pianura padana – scrivono gli ecoambientalisti in una nota in cui annunciano il blitz di stamani – viene definita ‘pericolosa per la salute umana’ dalla comunità scientifica, soprattutto per anziani e bambini”. Gli attivisti nei giorni scorsi avevano già “reso inaccessibili” per gli stessi motivi tramite nastro segnaletico le zone gioco in diversi parchi della città. La statua dedicata al giornalista è da tempo oggetto di proteste e tre anni fa è stata imbrattata di vernice.

Il blitz contro la statua di Montanelli nell’anniversario della nascita

“Indro Montanelli – scrivono i militanti di Extinction Rebellion – è il simbolo di un passato, ma anche di un presente, costruito sul mito della crescita infinita, dello sfruttamento di territori, persone e risorse. Per questo abbiamo scelto questo monumento, per denunciare la miopia del Governo italiano e regionale rispetto alla crisi ecoclimatica e all’inquinamento atmosferico”.

Agli ecovandali Montanelli avrebbe potuto rispondere con uno dei suoi tanti aforismi. Uno fra i tanti: «Il capitalismo può essere un cattivo distributore della ricchezza, ma crea lavoro mentre la sinistra è una bravissima distributrice della miseria e crea nuove tasse». E crea nuovi cretini: andrebbe aggiunto.