Barbara d’Urso non condurrà più “Pomeriggio 5”. Al suo posto atteso l’arrivo di Myrta Merlino

Barbara d’Urso non condurrà più Pomeriggio 5. A darne notizia è un comunicato di Mediaset nel quale si legge che la rete e la conduttrice “hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più” la popolare trasmissione che era diventata un marchio di fabbrica della programmazione di Cologno Monzese. La notizia, dopo 15 anni di messe in onda ininterrotte, rappresenta a suo modo una rivoluzione per i palinsesti Mediaset. Ma non arriva del tutto inaspettata: da tempo, infatti, negli ambienti catodici italiani si vociferava di un possibile addio della conduttrice.

Mediaset: il contratto di Barbara d’Urso “in essere fino a dicembre”

Il comunicato riferisce che “Mediaset ringrazia Barbara d’Urso per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete” e ricorda che “il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023”. Dunque, “Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”.

I rumors: la sostituirà Myrta Merlino. E a “L’Aria che tira”…

Più che su cosa andrà a fare Barbara d’Urso da qui a dicembre, però, allo stato attuale le attenzioni si concentrano su chi ne prenderà il posto. Secondo il sito davidemaggio.it, sempre molto informato sulle questioni di spettacolo, il testimone passerà a Myrta Merlino, a sua volta reduce dal recentissimo addio agli studi di La7, nei quali è stata impegnata per 12 anni. “La firma del contratto è in dirittura d’arrivo”, si legge sul sito. L’ultima puntata di L’Aria che tira, dove i rumors vogliono in arrivo David Parenzo, è stata il 16 giugno. In quella occasione la giornalista ha dato l’addio al suo pubblico e subito si è iniziato a parlare di un suo passaggio a Mediaset, sebbene i siti specializzati indicassero Rete4 come l’approdo più probabile. Adesso questa nuova indiscrezione che indica un’altra rotta.