“Buon vento, Amerigo Vespucci”: la nave più bella del mondo salpa per una missione speciale (video)

Quasi due anni di traversata, 40mila miglia nautiche, 31 soste in 28 diversi Paesi del mondo, distribuiti sui 5 continenti: la Amerigo Vespucci si rimette in viaggio e la sua lunga missione “sarà qualcosa di più di un addestramento della Marina”. A spiegarlo è stato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel suo intervento al porto vecchio di Genova durante cerimonia di partenza della “nave più bella del mondo”, trasformata in una vera e propria festa. L’Ammiraglia della flotta militare italiana “e il suo equipaggio saranno gli ambasciatori che racconteranno questa nazione in tutti i Paesi in cui arriveranno. Una nazione – ha sottolineato Crosetto – che fa del nome ‘Italia’ uno dei più evocativi nel mondo”.

La missione speciale dell’Amerigo Vespucci: racconterà al mondo l’eccellenza italiana

Numerosi gli esponenti del governo che hanno voluto portare il proprio saluto al veliero che rappresenta un simbolo dell’eccellenza italiana in ogni ambito e che, come dimostrano anche le tantissime interazioni sui social, è capace di catalizzare anche tra i cittadini uno straordinario moto di orgoglio nazionale. “Il Made in Italy ha senso perché evoca arte, cultura, storia, enogastronomia, scienza, ricerca, tecnologia, industria, un insieme di elementi che hanno contribuito ad associare a quel nome cose straordinarie che nessuno può vantare”, ha sottolineato ancora Crosetto. “Noi – ha proseguito – custodiamo questo patrimonio che ci è stato dato e trasferito dalle migliaia di persone che l’hanno costruito. Per questo motivo questa nave sarà accolta in modo straordinario dovunque arriverà. In ogni nazione non arriverà solo la nave più bella del mondo, ma arriverà l’Italia. Questo è il momento della coesione, di fare squadra in nome degli interessi della nazione”.

Uno strumento per promuovere il sistema Italia

Alla cerimonia, sono intervenuti, tra gli altri, il Capo di stato maggiore della Marina Militare, ammiraglio Enrico Credendino, i ministri Francesco Lollobrigida, Gilberto Pichetto Fratin, Daniela Santanchè e Andrea Abodi, il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, il capogruppo di FdI al Senato, Lucio Malan. “Il Vespucci, che fra l’altro è anche patrimonio Unesco e Unicef, rappresenta l’eccellenza italiana che si configura quale opportunità per la proiezione internazionale del Sistema Italia, dei suoi prodotti, delle sue località, dei territori, della cultura e della tradizione”, ha ricordato Santanchè, sottolineando che “l’azione sinergica di più ministeri in questa iniziativa dimostra, una volta di più, l’attenzione che l’attuale esecutivo pone sulla promozione dell’Italia e sul turismo in generale, visto che il giro del mondo del Vespucci sarà un forte traino per il turismo italiano”.

Una “giornata di festa e di identità nazionale”

“Oggi è una giornata di festa, di identità nazionale”, ha detto il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, che a Genova è salita a bordo del catamarano, Lo Spirito di Stella, ormeggiato a fianco dell’Amerigo Vespucci. “Le due imbarcazioni – ha detto Rauti – navigheranno insieme per alcune tappe nel Mediterraneo e si ritroveranno tra un anno in Australia, Malesia e Singapore. Nel corso della traversata, organizzata insieme al Ministero della Difesa italiana, Lo Spirito di Stella ospiterà a bordo anche atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa ed i colleghi di forze armate straniere”. Si tratta, ha spiegato il sottosegretario, di “un viaggio ispirato al principio di inclusione e del rispetto, anche in mare, dei diritti delle persone con disabilità. Un messaggio forte contro ogni barriera materiale ed immateriale, architettonica o di pregiudizio. Si accavallano le emozioni, ascoltando la storia di Andrea Stella e di come, dopo l’incidente che lo ha reso paraplegico, ha immaginato, progettato e costruito un catamarano accessibile a tutti”.

“Buon vento, Amerigo Vespucci”

“Buon vento alla signora dei mari, la nave più bella del mondo”, ha quindi concluso Rauti, con un augurio giunto, tra gli altri, anche dal ministro del Mare e della Protezione civile, Nello Musumeci, che ha ribadito l’orgoglio per questa “eccellenza italiana”, e dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha parlato di “meraviglioso veliero” e ha voluto rendere omaggio alla nave postando un video dal forte impatto emozionale. “Spero – ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – che nave Vespucci porti nuove speranze in ogni porto che toccherà, ma soprattutto la speranza di un’Italia nuova, migliore, più ricca e più prospera che Genova e la Liguria vogliono simboleggiare oggi”.