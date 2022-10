La Meloni cita l’Amerigo Vespucci, “la nave più bella del mondo, come la nostra Italia” (video)

A dare all’Amerigo Vespucci, l’unità navale più anziana in servizio nella Marina Militare, la palma di “nave più bella del mondo” fu la portaerei americana Uss Indipendence nel 1962. Incrociandola in mezzo al mare ne chiese l’identità: e alla risposta “Nave scuola Amerigo Vespucci, Marina Militare Italiana” l’Indipendence rispose con tre colpi di sirena in segno di saluto e la replica “siete la nave più bella del mondo”. All’aneddoto che ha visto protagonista il veliero, varato il 22 febbraio 1931 nel Regio Cantiere Navale di Castellammare di Stabia, si è riferita oggi la premier Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni paragona l’Italia all’Amerigo Vespucci

“Sappiamo che la nostra imbarcazione, l’Italia, con tutte le sue ammaccature, rimane ‘La nave più bella mondo’, per riprendere la celebre espressione usata dalla portaerei americana Independence quando incrociò la nave scuola italiana Amerigo Vespucci. Una imbarcazione solida, alla quale nessuna meta è preclusa, se solo decide di riprendere il viaggio” ha detto la premier alla Camera.

L’omaggio è stato reiterato di recente da una unità della marina Usa, la portaerei George Bush che incontrandola nel mare di Otranto le ha indirizzato questo messaggio: “Dopo 60 anni siete ancora la nave più bella del mondo”.

Il video dell’orgoglio della Marina italiana