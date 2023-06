Usa, 19enne spara a Richmond durante la festa per la consegna dei diplomi: ucciso un ragazzo e il padre

La proliferazione delle armi negli Stati Uniti fa nuove vittime nel corso dell’ennesima sparatoria in una scuola, questa volta a Richmond, in Virginia, dove un diciannovenne ha fatto fuoco al termine della tradizionale cerimonia di consegna dei diplomi nell’Altria Theater dell’Huguenot High School uccidendo padre e figlio e ferendone altre cinque, un ragazzo di 14 anni e quattro uomini di età compresa tra 31 e 58 anni, tutti raggiunti dai colpi ma che non sono in pericolo di vita.

La polizia ha prestato soccorso ad altre 12 persone per attacchi di ansia e di panico, fra cui una bambina di 9 anni, travolta da un’auto nel disperato tentativo di sottrarsi alla furia del killer.

Le due vittime sono un diciottenne appena diplomato della scuola superiore Huguenot e il padre trentaseienne dello studente.

Gli agenti accorsi sul posto dopo le numerose chiamate di soccorso avevano arrestato nell’immediatezza due sospetti, come ha annunciato il capo della polizia di Richmond, Rick Edwards, in una conferenza stampa.

Ma, poi, uno dei due è stato rilasciato perché considerato non coinvolto nella sparatoria che ha insanguinato la giornata di festa al Monroe Park, un quadrilatero verde a sud di Richmond nel campus della Virginia Commonwealth University, dall’altra parte della strada rispetto all’Altria Theater dove è avvenuta la cerimonia di fine anno scolastico.

Tutto è iniziato intorno alle 17: la cerimonia di laurea era appena terminata e i laureati erano fuori dal teatro a scattare foto con le loro famiglie quando è avvenuta la sparatoria, ha ricostruito il sovrintendente delle scuole pubbliche di Richmond, Jason Kamras.

In quel momento nel Monroe Park vi erano centinaia di persone.

Tre agenti fuori servizio che stavano lavorando alla sicurezza alla cerimonia di consegna dei diplomi hanno sentito alcuni spari ed hanno subito inviato via radio una chiamata di soccorso ai colleghi.

Il diciannovenne responsabile dei due omicidi ha tentato di fuggire a piedi ma è stato bloccato e disarmato: aveva con se 4 pistole.

Arrestato sarà accusato, ha detto il capo della polizia di Richmond, di due capi d’accusa di omicidio di secondo grado.

“Non ho più parole – ha commentato, sconsolato, il sovrintendente delle scuole pubbliche di Richmond – sono solo stanco di vedere le persone che vengono colpite, i nostri figli vengono colpiti. E prego l’intera comunità di fermarsi”.