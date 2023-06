Tour “sfigato” della sinistra in Molise: l’auto di Fratoianni prende fuoco. Mercoledì l’incidente a Conte

Maledizione Molise. Dopo il tamponamento di mercoledì in A1 in cui è stato coinvolto il leader del M5S Giuseppe Conte, guai automobilistici giovedì anche per Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana e parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra. La sua auto ha preso fuoco. Anche lui era in viaggio per Campobasso. Anche lui in viaggio per sostenere il candidato alla Regione Molise della sinistra, Roberto Gravina. L’incontro a tre con l’ex premier e con la Schlein è poi avvenuto successivamente, dopo la “smaltita”.

La macchina di Fratoianni ha preso fuoco alle porte di Campobasso

Alle porte della città molisana, la macchina su cui viaggiava Fratoianni ha preso fuoco, racconta l’AdnKronos. Nessuna ripercussione, sono intervenuti i vigili del fuoco: illesi il leader di SI e i suoi compagni di viaggio che hanno fatto in tempo ad uscire e hanno poi dovuto continuare il viaggio a bordo di un’altra autovettura. Questo tour elettorale si sta trasformando in una débacle automobilitica per i leader delle opposizioni che in questi giorni sono in pellegrinaggio verso Campobasso. Anche la vettura dell’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte è rimasta coinvolta in un incidente stradale mentre si stava recando in Molise. Si era trattato un tamponamento di tre vetture poco dopo il casello di Frosinone. L’impatto ha fatto ribaltare l’utilitaria guidata da una giovane infermiera. Nessun ferito per fortuna.

Tour elettorale in Molise “maledetto” per la sinistra

Questo tour elettorale per il rinnovo del consiglio regionale per il centrosinistra è particolarmente accidentato. Gli “inconvenienti” non hanno, però impedito l’incontro a tre tra Fratoianni, Conte e Schlein, una volta tanto uniti in un’elezione: “E’ andato bene- dice il parlamentare dell’Alleanza Verdi-Sinistra – abbiamo discusso naturalmente del Molise, abbiamo ascoltato Gravina e parlato molto della Regione”. L’incidente non ha impedito a Fratoianni di sputare veleno contro il ministro Santanché in un post di fuoco sulle sue pagine social. Si butta a capofitto sull’inchiesta di Report e sul fango contro il Ministro del Turismo, la quale ha già provveduto a querelare.