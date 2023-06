Giuseppe Conte coinvolto in un incidente sulla A1: nessun ferito, ma 4 km di coda

Giuseppe Conte è stato coinvolto in un incidente stradale in autostrada, mentre era in viaggio per il Molise per un tour elettorale in vista del voto per le regionali di domenica e lunedì. L’incidente si è verificato in mattinata sulla A1, all’altezza del casello di Frosinone, e non ha avuto conseguenze gravi per nessuna delle persone coinvolte, ha provocato però forti disagi alla circolazione, con 4 chilometri di coda.

L’incidente che ha coinvolto l’auto di scorta di Conte

Secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbe stato un tamponamento a catena che ha coinvolto tre auto: un’auto che ha tamponato un mezzo pesante e altre due, una delle quali era quella della scorta su cui viaggiava Conte. Un’auto, inoltre, si sarebbe ribaltata. Sul posto sono intervenuto gli agenti della Polizia stradale di Frosinone, i vigili del fuoco e il 118. Secondo quanto riferito, Conte dopo l’impatto è sceso dall’auto per verificare le condizioni delle altre persone coinvolte, soffermandosi in particolare a rassicurare una donna in forte stato di choc.

L’incontro tra Conte e Schlein a Campobasso: insieme, ma non troppo

Poi il leader M5S si è rimesso in viaggio in direzione di Napoli per poi raggiungere il Molise, dove si tratterrà anche domani quando a in regione è attesa anche Elly Schlein. I due si troveranno insieme a Campobasso a sostegno del candidato del centrosinistra Roberto Gravina che sfida il candidato del centrodestra Francesco Roberti, sindaco di Termoli e presidente della provincia di Campobasso. Sia fonti del Pd sia del M5s hanno però precisato che non si tratterà di una iniziativa di palco, ma di un momento di sostegno al candidato comune. Inoltre, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Adnkronos, Schlein e Conte non si sono sentiti direttamente, l’interlocuzione c’è stata tra i dirigenti locali di Pd e M5S. Insomma, insieme per fini elettorali sì, ma mantenendo le debite distanze.