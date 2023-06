Vergognoso Toscani: “Per fortuna Berlusconi è morto”. E Scampia umilia il fotografo…

“Per fortuna Berlusconi è morto. Ci rendiamo conto della dignità sociale che ci ha rubato? Eravamo un paese dignitoso, con lui c’è stata una grande rovina, un bombardamento culturale e una grande deviazione dell’Italia negli ultimi tempi”. Oliviero Toscani, ex grande fotografo di successo, da anni protagonista soprattutto di esternazioni deliranti (come dimenticare quelle in cui giustificava i suoi datori di lavoro, i Benetton, dopo la tragedia del Morandi di Genova chiedendosi, “a chi interessi che caschi un ponte?”), si è reso protagonista di un ennesimo scivolone con dichiarazioni becere nei confronti di un uomo deceduto e impossibilitato a replicargli, nonché molto amato dagli italiani, come Silvio Berlusconi. Frasi che hanno indignato perfino chi lo aveva invitato, un’associazione del quartiere napoletano di Scampia, che da Toscani hanno preso le distanze. “Ci dissociamo”.

Oliviero Toscani vilipende Berlusconi e imbarazza Scampia

Oliviero Toscani aveva parlato della scomparsa di Silvio Berlusconi anche alcuni giorni fa, in particolare dei funerali di Stato e del lutto nazionale disposti per la morte del Cavaliere. “Il lutto nazionale per la morte di Berlusconi? Esagerato e ridicolo. Purtroppo non avranno mai un lutto nazionale le persone normali, cioè tutte quelle persone che non hanno rubato o che non hanno fatto interesse privato in atti d’ufficio”, ha detto il fotografo la settimana scorsa ai microfoni de La Zanzara su Radio24.

Oliviero Toscani ha parlato a Scampia svelando una installazione con i ritratti di cento ragazzi e ragazze del quartiere, un modo per raccontare la parte pulita di un territorio spesso associato soltanto alla camorra.​ Ma loro, gli organizzatori, oggi hanno diramato una nota chiara. “Ci dissociamo in maniera categorica dalle affermazioni di Oliviero Toscani sul presidente Silvio Berlusconi, a cui riconosciamo di aver fatto tanto dal punto di vista imprenditoriale, politico, sociale e sportivo, per l’Italia e per gli italiani​”, dichiara Ranieri Roberto Ricciardi, presidente di Smean Energy, consorzio organizzatore del progetto “Tutt’egual song’ ‘e criature”.

“Nessuno può strumentalizzare la beneficenza”

In una nota, Ricciardi prende le distanze dalle parole di Toscani e aggiunge: “Non consentiamo a nessuno di strumentalizzare la nostra iniziativa di beneficenza, che ha come unico obiettivo quello di unire le migliori energie del territorio di Scampia e della Campania tutta, per ridare bellezza, dignità e speranza. Cogliamo l’occasione per invitare la famiglia Berlusconi a visitare i luoghi che con impegno e dedizione stiamo rigenerando, e siamo certi che il ​presidente Berlusconi, da grande imprenditore, avrebbe apprezzato il nostro lavoro, soprattutto per il nobile fine sociale”.