Oliviero Toscani out of control: viva le canne e Elly Schlein. I radical chic meglio dei fascisti di mer..a

Oliviero Toscani è davvero out of control, fuori controllo, e forse proprio per questo lo utilizzano come il joker che dice follie, che esagera, che rovescia il tavolo della logica e del buon gusto. E lui alla Zanzara, su Radio24, non delude le aspettative. I suoi commenti su Elly Schlein non si limitano infatti all’applauso per la nuova segretaria del Pd ma mettono nel mirino la “nemica” Giorgia Meloni. E le idee di quelli che chiama “fascisti di merda”.

“Finalmente una persona intelligente – dice Toscani di Elly Schlein – lei donna del futuro, anche esteticamente. Meloni donna del passato”. E ancora: “La Schlein è una mia amica, la conosco da tanti anni e l’ho sostenuta. Vuole la liberalizzazione delle droghe leggere? Evviva, sono un radicale vero. Libera circolazione di canne, uomini e donne”.

“Dio, patria, famiglia e proprietà privata – aggiunge Toscani – sono la rovina dell’umanità. Le merci posso circolare, la carta igienica circola, l’essere umano conta meno della merda. Possiamo accogliere tutti. L’immigrazione dove ha fatto danni? E’ stata la fortuna dei popoli, stanno facendo del bene anche da noi”. Quelli di Firenze nuovi fascisti? “Almeno quelli originali avevano inventato qualcosa di nuovo, questi si comportano con un nuovo sistema di fascismo”. Questi chi? “Quelli che picchiano gli altri, una parte del nostro Governo. Gli fai un favore a definirli fascisti”.

Toscani afferma che non è necessario che i figli abbiano una madre e un padre. “E’ una cazzata. Ma ci sono padri e madri delinquenti, ma anche i cani e gatti hanno diritto a un padre e una madre. Poi un papà come La Russa… non lo vorrei”. Infine ci tiene a far sapere che per lui essere radical chic è un vanto, un fiore all’occhiello: “Fossero tutti radical chic, io sono radicale da 60 anni. Chic significa che sei intelligente, anzi bisognerebbe fare un partito di persone finalmente civili che si chiami Radical Chic, invece di quei buzzurri di fascisti di merda”.