Saviano a processo per il “bastarda” alla Meloni, al suo fianco la fidanzata di Elly Schlein

Alla sbarra, per aver definito “bastarda” Giorgia Meloni (e anche Matteo Salvini) oggi Roberto Saviano “schiererà”, a beneficio dei fotografi, la fidanzata di Elly Schlein, Paola Belloni. Nel processo per diffamazione intentato da Giorgia Meloni contro lo scrittore, la Belloni, come tanti altri intellettuali di sinistra, vede un “atto politico”, non la necessità di far giustizia di un epiteto così grave pronunciato da Saviano, nel corso di una puntata di “Piazza Pulita“, di Corrado Formigli, al termine di una intemerata contro le colpe del governo italiano per le stragi di migranti in mare.

Come scrive “La Stampa“, la convocazione, per quella che è la quarta udienza, è per le 14. 30 nell’aula 13 del tribunale di Roma, sezione penale, giudice monocratico Eleonora Calevi. “La premier si tiene lontana anni luce dall’aula per evitare figure imbarazzanti – scrive sui social Saviano – come spiegherebbe, del resto, ai suoi interlocutori internazionali che vuole convincere di essere una conservatrice moderata e non una politica di estrema destra, che per anni ha evocato la teoria (nei fatti nazista) della sostituzione etnica?”.

Oggi le testimonianze di Formigli e Noury

Oggi saranno ascoltate le testimonianze di Formigli, conduttore di Piazzapulita, e Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International, che ha realizzato un rapporto sul linguaggio adottato dai leader in campagna elettorale. Della lista testi fanno parte anche Oscar Camps, fondatore e presidente di Open Arms, e Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans. L’avvocato di Meloni, Luca Libra, ha spiegato che «la querela nasce dal livore utilizzato. Io ho insegnato a mio figlio che la parola “bastardo” è un’offesa». A tifare Saviano, oggi, ci sarà anche la compagna della leader dell’opposizione, Paola Belloni, un’altra anomalia tutta italiana.