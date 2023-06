Salvini-Rackete, il Senato nega l’autorizzazione a procedere per l’ex ministro dell’Interno

L’Aula del Senato ha detto no alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per le frasi indirizzate a Carola Rackete. L’attivista-capitana della Sea Watch 3, la nave dell’ong tedesca con a bordo 40 migranti che nel giugno 2019 forzò l’ingresso nel porto di Siracusa rischiando la collisione con una motovedetta della Guardia Finanza. Pochi giorni di arresto e poi nuovamente libera a diffondere il verbo della sinistra immigrazionista. Niente processo per l’ex ministro dell’Interno. Sfidato dal comportamento dell’attivista tedesca, che per dieci giorni tenne la nave nelle acque di fronte all’isola siciliana ingaggiando un vero e proprio braccio di ferro con il Viminale e con lo Stato italiano.

Rackete, il Senato nega l’autorizzazione a procedere per Salvini

A bocciare la richiesta della Procura di Milano, dove pende l’accusa di diffamazione aggravata per Salvini, sono stati 82 senatori (Lega-Fdi-Fi), 60, invece, i voti favorevoli alla richiesta delle toghe (Pd, M5s, Avs) e 5 astenuti (tra cui i parlamentari di Italia Viva). Il Senato approva la relazione della Giunta delle immunità di Palazzo Madama che si era espressa a fine febbraio 2023, ritenendo insindacabili le affermazioni dell’allora ministro dell’Interno.

L’opposizione non ci sta: le parole dell’ex ministro sono insulti

Immancabili le proteste dell’opposizione capitanata dal Pd che stravede per l’eroina antisalviniana della sinistra “accogliente“ e umanitaria. E dei media che pesano. “Le parole espresse su Carola Rackete da Matteo Salvini sono insulti non sono opinioni”. Così il senatore Pd Alfredo Bazoli in dichiarazioni di voto sulla relazione della Giunta delle Immunità. Un giudizio particolarmente apprezzato dal suo gruppo che batte sui banchi e applaude. Inutile dire che per il partito di Elly Schlein la relazione della Giunta delle immunità “non fa un buon servizio alla politica, anzi getta discredito sulla politica e anche su quest’Aula”.