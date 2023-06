RaiUno, lite e minacce tra Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi (video). Tutto nasce da Bonolis…

Lite a parole, certo, ma con minaccia finale: “Ne parliamo dopo“. Tutto in diretta, su RaiUno, tra Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi, nel corso di “Uno Mattina in famiglia” quando dopo un confronto tra i due, il comico si è allontanato dallo studio interrompendo la rassegna stampa. Mentre leggeva la prima notizia della carrellata ironica sui fatti di gossip della settimana, soffermandosi sul divorzio Bonolis-Bruganelli, Tiberio Timperi, seduto accanto a Ippoliti, ha platealmente sbuffato, suscitando le ire del comico, che si è rivolto al diretto interessato. “Tiberio dimmi, vedo che sbuffi”. “No no, niente, parliamo dopo, facciamo i conti dopo”. L’altro, allora, se n’è andato dicendo “proseguite voi”, nello sconcerto generale.

Esposto all’Agcom sulla lite tra Ippoliti e Timperi

Sulla lite tra Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti scoppiata nel corso della puntata odierna di ‘Unomattina’ interviene il Codacons, che annuncia un esposto all’Agcom e alla Commissione di vigilanza Rai e parla senza mezzi termini di “minacce e bullismo” da parte del conduttore. “Da Timperi è arrivato oggi un esempio di cattiva televisione, un episodio che si aggiunge al caso della bestemmia pronunciata anni fa dal giornalista dagli schermi Rai e che portò, dopo una denuncia del Codacons, ad una sanzione da 25mila euro nei confronti della rete”, afferma il presidente Carlo Rienzi.

“L’atteggiamento odierno di Timperi, condito da minacce e frasi violente come ‘Parliamo dopo, facciamo i conti dopo’, sembra non solo una recidiva di comportamenti già in passato sanzionati dall’Autorità, ma una vera e propria forma di bullismo e prevaricazione, peraltro in piena fascia protetta, che viola tutte le norme e i regolamenti di settore”, prosegue Rienzi. “Per tale motivo abbiamo deciso di presentare un nuovo esposto contro Tiberio Timperi chiedendo l’intervento di AgCom e Commissione di vigilanza Rai, affinché sospendano il conduttore da Unomattina e adottino i dovuti provvedimenti sanzionatori”, conclude Rienzi.