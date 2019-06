“Vita in diretta”, Timperi nomina Lorella Cuccarini e mostra il dito medio. È caos

Che gestaccio, una pura combinazione ? «È solo un caso che Timperi proprio mentre nomina Lorella Cuccarini fra le presenze di Ballata per Genova si tocca la guancia con il medio, è solo un caso». Non è una domanda, ma solo un’asserzione non tanto ingenua quella che si legge tre le righe del tweet sul profilo @Lallero. Ma guarda Timperi, che combinazione… Prima la notizia ufficiosa dei giorni scorsi, secondo cui Lorella Cuccarini potrebbe quasi certamente prendere il posto di Timperi alla Vita in diretta a partire dalla prossima stagione televisiva. Poi la notizia che anche Milo Infante potrebbe essere una new entry nello storico programma di Raiuno. Un momentaccio per Timperi: non si sa se il gestaccio verso la collega che presumibilmente lo sostituirà alla conduzione sia volontario, però le premesse sembrerebbero parlare chiaro. Timperi ha preso malissimo questo cambio della guardia in Rai.

Timperi e il cambio della guardia con la Cuccarini

Tiberio Timperi lascia ‘La Vita in Diretta’? E’ proprio il conduttore su Instagram a sfogarsi, postando questa domanda. La frase pubblicata proprio dal giornalista lascia trapelare senza sfumature una certa amarezza nei confronti di mamma Rai. Poi scrive con risentimento: «Per fare veramente tv devi essere cinico, saper puntare anche sul lato bieco delle persone e della vita. A me piace invece celebrare l’aspetto bello dell’umanità». Il gestaccio del dito medio mentre nomina la Cuccarini non sembrerebbe in linea con questa filosofia…