Lista stupri, ne spunta una anche al liceo Farnesina di Roma. FdI: “Degrado allarmante”

Dopo il Giulio Cesare

Ennesimo agghiacciante ritrovamento di una Lista stupri in un liceo della Capitale. Dopo il precedente del liceo Giulio Cesare, un caso fotocopia è stato denunciato al Liceo Farnesina

«La notizia del ritrovamento, su un tablet presente nel Liceo Farnesina, di una presunta ‘Lista stupri’ “ci ha profondamente colpiti e addolorati – scrive sul sito dell’istituto il dirigente scolastico, Flavio Di Silvestre – Al di là degli sviluppi che le autorità competenti accerteranno, un fatto del genere rappresenterebbe un atto di violenza gravissimo, totalmente incompatibile con i valori educativi, civili e umani che la nostra scuola promuove ogni giorno».

Il dirigente scolastico del liceo Farnesina: la scuola collaborerà con gli inquirenti

«Ribadiamo con fermezza la nostra condanna di ogni forma di violenza — fisica, verbale, psicologica o digitale — e rinnoviamo la nostra vicinanza a tutte le studentesse e a tutti gli studenti, che hanno diritto a un ambiente sicuro, rispettoso e tutelante», aggiunte il dirigente del Liceo Farnesina, sottolineando che «la scuola collaborerà con piena disponibilità e senso di responsabilità alle indagini, nel rigoroso rispetto del segreto investigativo e della tutela di tutte le parti coinvolte».

Campione (FdI): vicenda di gravità inaudita

«Una vicenda di gravità inaudita» commenta la senatrice di Fratelli d’Italia, Susanna Donatella Campione, che si sofferma anche sulle «voci, tutte da verificare, di una possibile violenza sessuale ai danni di una minorenne», così come anticipato dal Messaggero.

La denuncia di una liceale: abusata a una festa

Per la parlamentare di FdI, «è l’ennesimo campanello d’allarme sullo stato di disagio e di degrado che può annidarsi tra i più giovani. Confido nel lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine, che stanno già operando con la massima attenzione ma è evidente che siamo di fronte a un fenomeno che si sta allargando a macchia d’olio in modo allarmante e che purtroppo va oltre il singolo episodio».

“La scuola deve rimanere un luogo sicuro”

«Non si tratta soltanto di punire eventuali responsabili con fermezza – prosegue la senatrice di FdI – occorre intervenire in modo strutturale sul piano educativo e culturale. Il governo Meloni ha messo in campo misure importanti per contrastare ogni forma di violenza, sopraffazione e sottovalutazione di questi reati gravissimi ma non bisogna abbassare la guardia. È fondamentale – conclude Campione – garantire la massima tutela alle presunte vittime, che non devono mai sentirsi sole o esposte».