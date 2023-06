Policlinico Umberto I, l’annuncio di Rocca: “In autunno partono i lavori di riqualificazione”

E’ il policlinico più grande d’Europa ma versa in condizioni di degrado. Arriva una nuova stagione per l’Umberto I, preannunciata dal Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. “Quando parliamo dell’Umberto I_ha detto oggi il governatore laziale- parliamo di 1.200 posti letto e oltre 50 edifici. Stiamo già lavorando a testa bassa al piano” di riqualificazione, e “non oltre l’autunno insieme alla rettrice ne comunicheremo gli esiti”. Un impegno importante che va ad incidere su un punto nevralgico della sanità laziale e italiana, hub principale della facoltà di medicina della Sapienza.

Duecento milioni di euro già pronti

“Il presidente Francesco Rocca ha detto che il prossimo autunno ci sarà una riflessione seria, completa, articolata su quello che dovrà essere il Policlinico. Si parla della parte strutturale, c’è una commissione istituzionale allo scopo. Io da amministratore dico che tutto ciò che di buono possa concorrere a migliorare questo luogo sarà ben accolto e lavoreremo tutti nella stessa direzione perché abbiamo tutti lo stesso obiettivo”. Lo ha detto Fabrizio d’Alba, Direttore Generale del Policlinico Umberto I , oggi a margine di una conferenza stampa in occasione del primo intervento effettuato in Italia per una terapia genica per il deficit di AADC su un bambino di tre anni. In merito ai 200 mln di euro già stanziati in passato, D’Alba ha aggiunto, “i fondi sono a disposizione e in questa nuova ipotesi si parte proprio dal fatto che i soldi ci sono e che potenzialmente almeno una quota può essere già messa a disposizione per quella che sarà la scelta. Non si parte da zero, si parla di ripensare qualcosa con l’obiettivo di fare un’azienda più forte”.