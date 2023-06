Lutto oltre confine. Bandiere a mezz’asta davanti alla sede Ue. L’omaggio dei figli sulla stampa

Non solo l’Italia è a lutto per la morte di Silvio Berlusconi. Il riconoscimento all’ex premier, che ha segnato quasi trent’anni di storia italiana e internazionale, varca i confini nazionali. La bandiera dell’Unione europea è stata abbassata a mezz’asta oggi davanti al Consiglio, a Bruxelles, in segno di lutto per la morte dell’ex premier. Che è stato quattro volte presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana e due volte parlamentare europeo. Lo riferiscono fonti Ue.

Bandiere a mezz’asta di fronte alla sede della Ue

Come annunciato ieri sera, le bandiere dell’Unione europea e il tricolore italiano sventolano a mezz’asta anche davanti agli edifici del Parlamento europeo, come pure all’ufficio del Europarlamento a Roma, in segno di partecipazione al lutto.

Il messaggio dei figli: dolcissimo papà grazie per la vita

“Dolcissimo papà grazie per la vita grazie per l’amore vivrai sempre dentro di noi”: firmato Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi. Sui principali quotidiani italiani questa mattina è comparso l’omaggio toccante dei figli e di Mediaset a Silvio Berlusconi. Sul Corriere della Sera, su Repubblica, su La Stampa, sul Messaggero, su Libero, Sul Giornale, su Avvenire, sul Sole 24 ore, su Mf, sul Foglio, la foto del leader azzurro scomparso lunedì scorso campeggia a tutta pagina. Stesso format poche pagine dopo sugli stessi quotidiani. Questa volta la foto omaggio la pubblica la sua azienda: “Tutta Mediaset abbraccia con amore e riconoscenza il fondatore Silvio Berlusconi”, si legge nella didascalia.

Il fango e il veleno degli antiberlusconiani di mestiere

A poche ore dalle esequie di Stato del Cavaliere nel duomo della sua Milano le polemiche sui funerali di Stato e il lutto nazionale appaiono sempre più patetiche, strumentali e di cattivo gusto. E dimostrano la pervicacia con cui certi avversari (dalla sempiterna Rosy Bindi al verde Bonelli) ossessionati dal berlusconismo continuano ad alimentare attacchi velenosi post mortem e a infangare il fondatore di Forza Italia