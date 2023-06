La maturità speciale di una 18enne di Cassino: all’esame con la figlia di due mesi

Maturità speciale per una ragazza di una scuola di Cassino, che ha sostenuto la prima prova d’esame portandosi dietro la figlia di due mesi. La piccola, mentre la mamma era impegnata con l’esame, è stata accudita dai professori e dal personale scolastico, che volentieri hanno assolto al compito inatteso.

Con la figlia neonata alla maturità: il sostegno della scuola alla neomamma di Cassino

La ragazza, diventata mamma ad aprile, non aveva nessuno cui lasciare la bimba. Così, pur di non mancare alla prova, l’ha portata con sé, organizzando tutto il necessario: dai biberon ai pannolini. Una tenacia che ha incontrato la solidarietà della commissione e di tutto l’istituto, l’Iis San Benedetto, a partire dalla dirigente Maria Venuti. Ogni cosa è stata disposta in modo che la prova si svolgesse con regolarità: la giovane mamma ha svolto l’esame nei corridoi insieme a tutti gli altri ragazzi, allontanandosi solo per il tempo di allattare la bimba e provvedere ad altre piccole necessità. La stessa bimba, a suo modo, ha collaborato: si è addormentata quasi subito e ha continuano a dormire pressoché per tutta la durata dell’esame.

Un percorso di tenacia e solidarietà avviato durante l’anno

L’episodio è, in realtà, il compimento di un percorso iniziato a dicembre, quando la ragazza ha comunicato alla scuola di essere incinta. Da allora lei non si è mai data per vinta e la scuola l’ha sostenuta mettendola in condizione di continuare a seguire serenamente le lezioni in presenza fino a poco prima del parto e organizzandole poi da remoto. In questo modo la 18enne ha potuto finire l’anno scolastico e giungere al traguardo della maturità. Un momento che la ragazza ha anche voluto condividere sui social postando una foto con la figlia in braccio e il commento: “La più piccola maturanda di Cassino”.