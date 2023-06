Maturità, torna un brano di Seneca che eguaglia il record di Cicerone: “Chi è saggio non teme il volgo”

Chi è saggio non teme il volgo, scrive Lucio Seneca a Lucilio, esortandolo a non cercare ad ogni costo il favore della folla. E’ questo il brano scelto per la seconda prova degli esami di maturità al liceo Classico. La filosofia è invece il mezzo per giungere alla virtù in mezzo a valori non veritieri. Il saggio, secondo il filosofo, si fa guidare dalla ragione e non segue il dettame della folla, spesso caratterizzato da passioni e sentimenti non conformi alla realtà. Seneca ribadisce l’importanza di vivere coltivando la saggezza interiore, discernendo la verità dalle sensazioni collettive.

Le lettere morali

La traccia proposta è tratta dalle Epistulae morales ad Lucilium,le lettere morali a Lucilio, scritte da Seneca tra il 62 e il 65 dopo Cristo. Il destinatario delle missive è Lucilio Iuniore, governatore della Sicilia oltreché poeta e scrittore ,anche se non è certo che si tratti di lettere effettivamente spedite. Le 124 lettere furono scritte negli ultimi anni di vita del filosofo e disposte in venti manoscritti.

Eguagliato Cicerone

Seneca – segnala il portale Skuola.net – non veniva proposto dal 2017 e sale al primo posto della “classifica” degli autori più segnalati alla Maturità dal dopoguerra a oggi: con sedici “apparizioni” eguaglia infatti Cicerone, assente dal 2009. Nell’ultimo esame di Stato pre-pandemia era stato infatti proposto un brano di Tacito. La scrittura di Seneca si basa su due componenti fondamentali: la retorica e la filosofia, che gli permettono di elaborare un proprio stile.

Rispetto a Cicerone, Seneca si distingue per la libertà delle frasi e la creazione di brevi espressioni autonome, le “sententiae”, che restano nella memoria dell’ascoltatore. Al maturando, oltre alla traduzione, nella seconda parte del compito è chiesta la comprensione e l’interpretazione del testo, l’analisi linguistica e stilistica, un approfondimento e riflessioni personali sul tema. La durata massima della prova è di sei ore.