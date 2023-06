Maturità, a 90 anni sostiene l’esame per diventare maestra: il sogno nel cassetto di una vita

Sostenere l’esame di Maturità a 90 anni compiuti per realizzare il sogno di diventare maestra. Capita a Città di Castello, dove la signora Imelda Starnini, classe 1933, si è seduta tra i banchi dell’istituto paritario San Francesco di Sales per la prima prova d’italiano. Sui banchi insieme a tanti ragazzi che potevano esserle nipoti. E’ il sogno di una vita per Imelda Starnini, che per circostanze lavorative e familiari non ha potuto completare gli studi necessari per insegnare come maestra. Della serie, non è mai troppo tardi per coronare desideri rimasti nel cassetto per motivi non legati alla propria volontà.

Maturità: a 90 anni si presenta alla prova scritta a Città di Castello

L’istituto paritario San Francesco di Sales una volta conosciuto come la scuola magistrale, è da qualche anno sede anche del liceo ad indirizzo socio-psico-pedagogico. Il diploma conferirà alla signora la possibilità di stare in cattedra. O almeno la soddisfazione morale di poterlo fare. Imelda Starnini ha compiuto i 90 anni lo scorso 3 febbraio. Questa mattina poco dopo le 8 – riferiscono dal Comune di Città di Castello – la signora si è seduta in un banco per sostenere la prova scritta di italiano.

Maturità, a 90 anni tra i banchi: “Il desiderio di conoscere non ha età”

“Lo studio, il sapere e il desiderio di conoscere non hanno età e io ne sono la dimostrazione”, ha dichiarato. “Avanti ragazzi, ora non si scherza più. Dopo il diploma anche la laurea? Perché no? Chissà”. “E’ arrivato il giorno degli esami di maturità, ricordo l’ansia, ma quello che farete oggi lo ricorderete tutta la vita. Affrontatelo a testa alta, in bocca al lupo”. Parole significative che il premier Giorgia Meloni in un videomessaggio ha rivolto ai maturandi. Certamente anche la signora Imelda difficilmente dimenticherà questo momento particolare e originale dell’esistenza.

“Con l’aiuto della mia famiglia inizio il percorso di prove”

“Ora sono qui – ha dichiarato la 90enne a Repubblica- e grazie all’aiuto della mia famiglia inizio il percorso di prove. Che spero, mi condurranno ad ottenere il diploma“. E ha aggiunto: “Li abbraccio tutti questi bellissimi giovani che oggi qui con me ed in tutta Italia sono pronti a superare gli ostacoli degli esami: lo studio, il sapere e il desiderio di conoscere non hanno età ed io ne sono la dimostrazione. Bisogna crederci, così mi hanno insegnato i miei genitori”.