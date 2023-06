Maturità, Meloni: “Ricorderete per sempre questa giornata. A testa alta e in bocca al lupo” (video)

“È arrivato il giorno degli esami di maturità, ricordo l’ansia, ma quello che farete oggi lo ricorderete tutta la vita. Affrontatelo a testa alta, in bocca al lupo”. Così il premier Giorgia Meloni, sorridente, in un videomessaggio suoi social agli studenti, che oggi affrontano la prima prima prova dell’esame di Stato.

Maturità, Meloni: a testa alta e in bocca al lupo

Anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara si è rivolto ai ragazzi. “In bocca al lupo, tra qualche giorno festeggerete la fine di un percorso importante”, è il messaggio del ministro che a pochi minuti dallo start, nel corso di “No stop News” ha ricordato un aneddoto personale. “Le settimane precedenti al mio esame non furono molto rilassanti. Quell’anno, matematica non si portava alla maturità, fatta la prima interrogazione non avevo più studiato. Chiusi il quaderno a febbraio. La professoressa me lo fece notare e mi disse ‘Valditara, o lei mi recupera in due settimane tutto il programma oppure io non la ammetto alla maturità’, così dovetti, in due settimane, recuperare 4 mesi di programma di matematica”.

L’esame di Stato compie 100 anni

La fatidica notte prima degli esami è passata. Tra fibrillazioni, paura e attese interminabili. Oggi l’esame di Maturità compie 100 anni, da quando venne introdotto con la riforma Gentile nel 1923. Che prevedeva una formula rigida con 4 prove scritte e una prova orale che copriva il programma degli ultimi tre anni e la commissione era composta totalmente da membri esterni.

Prima prova scritta per 530mila studenti

Sono 536.008 gli studenti che questa mattina a partire dalle 8.30, con un dizionario sul banco affronteranno la prima prova, quella scritta d’italiano. Una scelta tra 7 tracce di diversi ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale, suddivise in tre diverse tipologie: 2 analisi del testo (uno poetico e l’altro di prosa), 3 tracce di testo argomentativo e 2 temi di attualità.

Dopo la pandemia l’esame torna alla maturità

Superata definitivamente la fase dell’emergenza sanitaria, l’esame torna definitivamente alla normalità. Con due prove scritte a carattere nazionale (decise dal Ministero) e un colloquio; commissari interni ed esterni. omani la seconda prova scritta, sempre in contemporanea in tutti gli istituti, elaborata dal Ministero e che varia a seconda dell’indirizzo e delle materie. Al liceo Classico la seconda prova verterà sul latino, allo Scientifico su matematica, al liceo Linguistico sulla prima lingua e cultura straniera.