La Marini dal Bagaglino a Hollywood. Donne vincenti? Non ha dubbi: ammiro la Meloni, solo lei poteva farcela

Valeria Marini a tutto campo in un’intervista a Libero in cui, tra nuovi traguardi e vecchi sacrifici, guarda con ottimismo e soddisfazione al suo futuro professionale. Una sfida tutt’ora in corso, quella della ex primadonna del Bagaglino, che su impegno e pervicacia femminile indispensabili a farcela in qualunque campo, la Marini indica un riferimento preciso: Giorgia Meloni «che – dice – sta facendo un grandissimo lavoro per rivalutare l’Italia. Ci voleva una donna per riuscirci. Sì, mi piace e l’ammiro»…

Valeria Marini plaude alla Meloni, esempio di donna vincente: «Mi piace e l’ammiro»

L’omaggio tributato a mezzo stampa non passa inosservato. E richiama subito alla memoria l’epico scontro avuto con Selvaggia Lucarelli nell’agosto dell’anno scorso quando, in uno sferzante scambio di tweet, le due si sono fronteggiate proprio sul fronte del politicamente scorretto e sull’indegno attacco che all’epoca la blogger indirizzò proprio a colei che sarebbe diventata premier.

L’estate scorsa il duello digitale tra la Lucarelli e la Marini sulla Meloni

In quell’occasione tutto partì dal solito vizietto della giornalista di Domani: attaccare avidamente Giorgia Meloni e i suoi elettori, peraltro durante la campagna elettorale. Quando, trincerata dietro il presidio di una tastiera, la Lucarelli ergendosi sul pulpito scriveva: «In questa fase, più si dà dell’ignorante e della fascista alla Meloni e più potenziali elettori si sentiranno da lei rappresentati». A stretto giro, tra le tante repliche indignate e invettive scagliate all’indirizzo della ex giurata di Ballando con le stelle, arrivò puntuale quella della Valeria nazionale che, impugnato il mouse, replicò a muso duro, ma sempre con stile da diva: «Cara Selvaggia, hai tutto da imparare da Giorgia Meloni. Per esempio il rispetto che ha per gli altri. E soprattutto per tutte le donne»…

La Marini, dal Bagalino a Hollywood con furore

Una stoccata, quella della Marini alla Lucarelli, che chiuse il duello virtuale con una lezione di stile, educazione e deontologia professionale che difficilmente l’agguerrita Selvaggia potrà dimenticare. Oggi, molte cose da cambiate da allora, ma compostezza e stile della soubrette sarda – che è anche attrice e imprenditrice – si confermano pienamente le frecce al suo arco. Doti a corredo di un’immagine da diva d’altri tempi, costretta a declinarsi a uno scenario social popolato di controfigure e figuranti. Un mondo rispetto al quale la Marini può convintamente volare alto… Finanche fino a Hollywood.

La Musa di Pingitore lontana dalle risse (virtuali) da cortile social

Sì, perché la bionda musa di Pingitore, con tanto impegno, molte rinunce e una invidiabile tenacia, è sbarcata proprio nella Mecca del Cinema. Dove – come scrive Libero in apertura d’intervista – «è tra le protagoniste del film Billie’s Magic World del regista italiano, ma molto “americano”, Francesco Cinquemani, già al servizio dei più grandi attori statunitensi». Il film dovrebbe uscire a Natale nelle nostre sale. Ma intanto sul set hollywoodiano la Marini ha avuto modo di confrontarsi con i fratelli Alec e William Baldwin. Di calarsi in un mondo imprenditoriale e artistico davvero “stellare” (potrebbe dire lei stessa). Provando a volare alto su beghe social e risse virtuali da cortile archiviate in pochi giorni. Diatribe che non superano i confini di un post…