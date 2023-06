La Boldrini sponsorizza l’utero in affitto e spara ‘bufale’: “Solo qui in Melonia non si può fare…”

E’ un intervento molto fazioso e poco informato quello di Laura Boldrini, nel video in basso, sulla maternità surrogata alla Camera, nell’ambito del dibattito sulla proposta di legge di Fratelli d’Italia per introdurre il reato universale sull’utero in affitto. “Il Pdl su maternità surrogata è pura propaganda della nazione di Melonia – dice Laura Boldrini – Siamo tutte e tutti convinti di essere parlamentari e cittadini di un grande Paese come l’Italia, ma in realtà oggi siamo qui per discutere l’ultimo provvedimento della nazione di Melonia”, ha detto la deputata del Partito democratico, nel corso della discussione generale sulla proposta di legge Varchi, voluta da Fratelli d’Italia per introdurre l’universalità del reato di Gestazione per altri. La Boldrini ha fatto notare che l’Italia, nell’ambito dei paesi “democratici”, sia l’unico paese che vieta la Gpa, altrimenti detta maturità surrogata, notizia falsa o quantomeno molto imprecisa…

La Boldrini e le inesattezze sull’utero in affitto

Assieme all’Italia la maternità surrogata resta vietata in molti altri Paesi tra i quali figurano Francia e Germania, Croazia, Finlandia, Repubblica Ceca, Cipro, Malta, Romania, Slovenia, Slovacchia, Norvegia e Polonia. La surrogazione è permessa in Portogallo – solo per coppie etero che non possono avere figli -, Paesi Bassi e Grecia, a questi si associano anche Ucraina, Georgia, Albania e Russia. Nel Regno Unito è consentita esclusivamente per i cittadini britannici e a titolo gratuito.